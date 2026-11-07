Возлюбленная экстренера сборной Украины Реброва показала троих подросших сыновей и обратилась к малейшему

Анна Реброва с сыновьями / © instagram.com/annarebrova31

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Жена бывшего тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва, Анна Реброва, трогательно поздравила младшего сына Максима с первым днем рождения и показала семейные фото.

Мальчику исполнился один год. По случаю праздника Анна опубликовала в Instagram серию ярких фотографий с малышом. На некоторых кадрах она позирует с именинником на руках. Также жена футбольного тренера показала троих сыновей вместе. В семье подрастают еще два старших мальчика — Никита и Саша. Особое внимание Анна уделила тому, насколько важно стало рождение самого младшего сына для всей семьи.

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«Наш третий, младший сынишка Максик, сегодня тебе 1 год! Я смотрю на эти фото и во мне поднимается теплая волна любви. Ты наш лучик, который принес в нашу семью столько смысла и тепла, что невозможно даже вообразить! Ты — тот пазл, который довершил нашу картину! Мы тебя очень-очень любим!» — поделилась жена Реброва.

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Анна Реброва с сыном / © instagram.com/annarebrova31

Максим / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с сыном / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с сыном / © instagram.com/annarebrova31

На опубликованных фотографиях можно увидеть и всех троих мальчиков вместе. Маленький Максим позирует в объятиях мамы, а на одном из кадров заметно, что в семье, похоже, уже начинают прививать ему любовь к футболу.

Сыновья Ребровых / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с сыном / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с сыном / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с сыновьями / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с сыном / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с сыном / © instagram.com/annarebrova31

Сергей и Анна Ребровы воспитывают трех общих сыновей — Никиту, Сашу и Максима. Самый юный мальчик появился на свет в ноябре 2025 года.

Напомним, недавно звезда «Холостяка» Кристина Чемоданова впервые стала мамой и показала первые фото сына.

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