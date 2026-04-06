Возлюбленная Ханумака бросила его из-за скандала с их детьми: экс-супруга звезды Шаманская отреагировала

Алина Шаманская, Руслан Ханумак и его экс-избранница Екатерина

Украинский блогер и ведущая Алина Шаманская впервые отреагировала на громкое расставание ее экс-супруга, актера и ведущего Руслана Ханумака с девушкой Екатериной.

О расставании стало известно еще в начале марта, когда тогда еще избранница шоумена заявила о сложных отношениях и обвинила его в абьюзивном поведении. В частности, она утверждала, что мужчина заставлял ее сына и сына Шаманской — Артура — спать вместе, а также упрекала его финансовыми проблемами.

Сама Шаманская призналась, что узнала о многих деталях уже после разрыва — со слов сына. Впрочем, публично раскрывать подробности она не стала. По ее словам, ситуация не стала для нее неожиданностью, и она убеждена, что подобный финал был неизбежен. Блогерша также выразила соболезнования бывшей девушке Ханумака и пожелала ей как можно быстрее оправиться после пережитого.

«Когда они разошлись — у меня просто глаза на лоб полезли от того, что было за кадром. Потому что Артурчик рассказал. Не общалась с ней. Потому что я решила, что каждая женщина должна пройти свой путь. И в момент влюбленности, кто бы что ни говорил, мы этого не видим. Любовь ослепляет. Когда я увидела пост (Екатерины — прим. ред.) за час до своего дня рождения, я просто приняла это. Потому что это то, что рано или поздно произошло бы — я так считаю. Мне жаль каждого, кто сталкивается с моральным насилием. Я не радуюсь и не злорадствую. Тем более там замешан мой ребенок. Я искренне желаю ей пережить это и двигаться дальше»,— призналась Шаманская в комментарии «Люкс ФМ».

Руслан Ханумак и его экс-избранница Екатерина

Ведущая не скрывает, что после услышанного долгое время испытывала сильные эмоции и даже злость, однако решила не выносить это в публичное пространство. Вместо этого сосредоточилась на поддержке сына. Алина говорит, что за помощью обращалась даже к психологам.

«Я о многом думала и хотела написать, что происходило за кулисами. Потому что в мире нет ничего дороже моего сына — это мое счастье, моя вера. И когда ему кто-то делает больно — я автоматически этого человека ненавижу. Но в первую очередь я пыталась лечить своего сына любовью. Я ничего не знала, но иногда домой приходил не мой Артурчик», — поделилась блогерша.

Алина Шаманская с сыном, Руслан Ханумак

И все же пережитый стресс не прошел бесследно. Шаманская откровенно заявляет, что именно поэтому она имела проблемы со здоровьем и ментальным состоянием. И все же овладела собой и готова дальше жить без обид и с принятием.

«К сожалению, это повлияло на мое состояние: почему я набрала вес, никуда не выходила… И, к сожалению, я должна принять, что это мне на всю жизнь. Будет одна или десятая девушка, но папа у Артура один. Что с этим делать, кроме как лечить сына своей любовью, хр*н знает», — добавила звезда.

