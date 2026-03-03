Возлюбленная Ханумака ушла от него и шокировала причинами: "Всему есть предел"

Руслан Ханумак с возлюбленной / © instagram.com/hanumak

Реклама

Возлюбленная украинского актера и ведущего Руслана Ханумака - Екатерина - ушла от него и шокировала причинами своего решения.

Об этом избранница артиста объявила в своем Instagram. Екатерина отметила, что не планировала этого выносить в публичное пространство, однако только так она сможет поставить точку. Возлюбленная Ханумака намекнула, что в их отношениях было не сладко. Она отметила, что "всему есть предел". К слову, возмущение Екатерины касались сына. Она отметила, что ей "навязывали чужого ребенка". При этом интересы ее сына не ставились в приоритет.

"Честно, я не хотела делиться этим публично, но это единственная возможность поставить точку. Потому что когда тебе навязывают чужого ребенка, когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ним в одной кровати (двух мальчиков) - это невыносимо", - возмутилась Екатерина.

Реклама

Руслан Ханумак с возлюбленной / © instagram.com/hanumak

Кроме того, она пожаловалась, что Руслан Ханумак оставил ее с долгами. Екатерина говорит, что уволилась с работы, поскольку актер взял на себя все финансовые обязательства. Но при этом ей пришлось брать кредиты, которые он не гасил.

"Когда тебя оставляют с долгами, которые не гасятся второй год, при этом из-за человека, который взял ответственность за обеспечение семьи, ты уволилась и оказалась в долговой яме - это ужас. Из-за человека, ради которого поездила по континентам неоднократно", - добавила избранница актера.

Пост избранницы Руслана Ханумака

Отметим, сколько Руслан Ханумак находился в отношениях с Екатериной - точно неизвестно. Пара рассекретила роман только в начале мая прошлого года. До этого артист состоял в браке с блогером Алиной Шаманской, которая родила ему сына. Супруги расстались со скандалом. Алина Шаманская тогда выдала тоже шокирующие подробности об их браке.