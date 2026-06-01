Возлюбленная Киану Ривза раскрыла главный секрет их крепких отношений

Александра Грант и Киану Ривз / © Associated Press

Возлюбленная голливудского актера Киану Ривза — американская художница Александра Грант — раскрыла главный секрет их крепких отношений.

Парочка вместе с 2019 года. Что актер, что его возлюбленная — творческие люди. Однако это не мешает им строить счастливую совместную жизнь. Возлюбленная Киану Ривза признается, что их отношения укрепляет ряд факторов, пишет People. Влюбленные могут обсуждать разные темы, но при этом они понимают потребности друг друга в тишине, поэтому спокойно дают время провести наедине с собой

«Я бы сказала, что между нами есть готовность слушать друг друга безгранично. Мы знаем, что можем обсуждать любую проблему, вызов или творческую идею столько, сколько потребуется. Но в то же время мы уважаем потребность каждого погрузиться в собственный процесс, который иногда требует тишины или сотрудничества с кем-то другим», — делится художница.

В то же время в отношениях пары царит взаимное уважение. Они с пониманием относятся к потребностям друг друга, в том числе и рабочим. Кроме того, Александру Грант и Киану Ривза объединяет общее увлечение работой и новыми проектами.

«Я бы сказала, что ключ к этому — взаимное уважение, а еще осознание того, что это игра, правда? Это творческая игра, в которую у нас есть возможность играть. И последнее, что, по-моему, нас объединяет, — это отношение к проектам. У каждого проекта есть собственная автономность, собственная команда, свои правила, а также начало, середина и конец. Мы оба люди, которые живут проектами. И знаете, я жила с Джоном Уиком, я жила с Нео», — говорит художница.

Когда Киану Ривз репетирует какую-то роль, то Александра Грант это прекрасно понимает и не мешает процессу. То же касается и актера. Когда его возлюбленная занята живописью, то полностью погружается в это.

«Когда он находится в образе персонажа, я, например, очень уважаю это и понимаю, что это середина или завершение определенного проекта, да? И думаю, то же касается живописи. Когда я работаю как художница, я полностью погружена в этот процесс. Это не игра персонажа, но это тоже в определенной степени выступление», — отметила художница.

