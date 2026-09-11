Возлюбленная Клопотенко заинтриговала пополнением в семье и как повар сделал ей предложение во время шинкования капусты

Евгений Клопотенко с женой / © instagram.com/klopotenko

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко и его супруга Екатерина Воскресенская откровенно ответили на вопрос об их личной жизни.

У супругов поинтересовались, как кулинар сделал возлюбленной предложение. Оказывается, это было прямо у них дома. Екатерина Воскресенская не скрывает, что действительно в тот момент ничего не ждала, поскольку они шинковали капусту, чтобы заквасить на зиму. Однако у Евгения Клопотенко оказались другие планы.

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«Предложение было задолго до официального оформления брака. Предложение было дома, супер экспромтом, неожиданно. Мы шинковали капусту, чтобы заквасить на зиму. И Евгений в одночасье сделал предложение», — вспоминает Екатерина.

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Евгений Клопотенко с женой / © instagram.com/klopotenko

Пара также рассказала, как поддерживает романтику в браке. Возлюбленная Евгения Клопотенко говорит, что для нее это их совместные ужины. Именно в это время супруги разговаривают друг с другом и прислушиваются к потребностям партнера.

«Мы почти каждый день ужинаем очень вкусно благодаря любимому. Конечно, это романтика. Мы в этот момент разговариваем и слышим друг друга. Я думаю, что это романтично», — говорит избранница кулинара.

Кстати, у супругов также поинтересовались, когда же в семье состоится пополнение. На что влюбленные интригуют, что работают над этим.

Евгений Клопотенко с женой / © instagram.com/klopotenko

Напомним, недавно Евгений Клопотенко рассекретил правила в его браке с супругой. Также кулинар признался, кто готовит дома — он или возлюбленная.

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