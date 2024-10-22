Возлюбленная Кулебы впервые призналась, как закрутила роман с политиком и правда ли, что он купил ей квартиру

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба с возлюбленной, бизнесвумен Светланой Павелецкой поделились подробностями об их личной жизни.

В частности, политик с возлюбленной рассказал о том, как они познакомились. По словам Светланы, это произошло еще в 2003 году, когда они оба были студентами одного вуза в Киеве. Пиарница вспоминает, как разговор завязался после участия в своеобразном кружке для студентов с международных отношений.

"Мы познакомились в 2003 году. Дмитрий был на последнем курсе Института, а я не на последнем. У нас была команда для студентов-международников. Мы играли что-то вроде дебатов и имитировали судебный процесс. И Дмитрий был нашим тренером и дотренировался 20 лет спустя. Тогда мы были не готовы к такому большому счастью", — рассказали возлюбленные в интервью Рамине Эсхакзай.

После этого судьба разъединила пару неа много лет. В итоге Светлана снова вспомнила о Дмитрии, когда ей понадобились рабочие советы по поводу ее нового проекта. Через некоторое время ситуация повторилась. Правда, наоборот помощь бизнесвумен уже понадобилась политику.

Дмитрий Кулеба с возлюбленной Светланой Павелецкой / Фото: instagram.com/elinecka_julia

"Потом наши пути разошлись и мы ничего друг о друге не слышали, не общались вплоть до 2014 года. И Света делала канал для иностранной аудитории как один из методов противодействия российской пропаганде. Она с командой тогда обращались в МИД и общалась с Дмитрием, как с послом по особым поручениям. Мой шеф сказал надо с ним пообщаться. А я говорю, что его знаю. Мы встретились, пообщались по работе и все. Прошло несколько лет, и все изменилось. Дмитрий написал книгу, искал издательство. И обратился к Светлане. Мы встретились, сначала это было о книге, а потом о любви", - призналась пара.

И именно с этого момента возлюбленные начали строить отношения. В тот период Павелецкая рассталась с бывшим мужем, от которого родила сына Александра. С 2021 года пара съехалась и сейчас обустраивает быт совместно в квартире пиарщицы. К тому же Кулеба опроверг слухи о покупке возлюбленной квартиры. Политик объяснил, что на самом деле тоже имеет собственное имущество, но в его доме сейчас живет 18-летний сын.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая

"Светлана была разведена. Как начинаются отношения у двух взрослых людей — так произошло и у нас. Мы начали вместе жить в 2021 году. Я живу в квартире Светланы и плачу коммуналку. В моей квартире сейчас живет мой сын, которому 18 лет. Мне повезло пойти к прекрасной женщине. И мой вклад в жизнь – коммуналка. Были сплетни, что я купил Светлане квартиру как подарок, но, к сожалению или к счастью, нет", - объяснил Дмитрий Кулеба.

Напомним, недавно Светлана Павелецкая высказалась о свадьбе с Дмитрием Кулебой и отношениях возлюбленного с ее ребенком от предыдущего брака.

Читайте также: