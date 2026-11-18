Позитив с женой и дочерью / © instagram.com/juli_sakhnevych

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Танцовщица Юлия Сахневич , любимая певца Позитива , рассказала о семейных планах и призналась, задумываются ли они с избранником о пополнении в семье.

Пара не исключает возможности рождения еще одного ребенка, однако пока не спешит с этим решением. В «Наедине с гламуром» Юлия вспомнила, как недавно увидела малышей под кабинетом врача. Эта встреча напомнила ей, как быстро выросла их дочь. Танцовщица призналась, что хотела бы снова пережить период, когда ребенок был совсем маленьким. В то же время, сейчас у них с Позитивом насыщен рабочий график. Так что пока появление еще одного ребенка остается мечтой на будущее.

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«В будущем задумываемся об этом. И даже был момент, когда мы поехали к врачу, под кабинетом находишься, видишь этих крошечных крошек и такой: "Ой, как так быстро это время прошло. Она же была такая манюлька". Хотелось бы снова так, чтобы она на ручках была. То есть есть эти классные ощущения, которые очень быстротечны, и хотелось бы их вернуть. Но сейчас такое время насыщено в работе, что пока это мечта на будущее, мечта на лучшие, тихие времена», — поделилась Юлия Анне Севастьяновой.

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Также Сахневич объяснила, почему они с Позитивом до сих пор не окрестили дочь. По словам танцовщицы, из-за постоянной занятости пара пока не смогла организовать крещение, однако откладывать это навсегда не собирается.

«Нет, еще не крестили, потому что, к сожалению, из-за насыщенного рабочего графика у нас не было времени это сделать. Но это все еще впереди», — отметила она.

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Почему МОЗГОВАЯ не пригласила РОТАРУ и ПОЛЯКОВУ, и как ВЕТЕР поставил на место КАМАЛИЮ. ЗАСТРОЙКИ ШОУ

Напомним, недавно Позитив восхищал редкими фото с подросшей дочерью , которой скоро два года.

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