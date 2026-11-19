Позитив и Юлия Сахневич / © YULA company

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Возлюбленная певца Позитива , танцовщица Юлия Сахневич , рассказала, как восстанавливает фигуру после рождения дочери и сколько еще хочет сбросить килограммов.

Артистка признается, что пока не полностью вернулась в форму, которая была до беременности. В то же время, она уже активно работает над этим. Юлия не скрывает, что процесс восстановления осложняют стрессы и нехватку полноценного сна. По ее мнению, при более благоприятных условиях подготовиться к возвращению в форму было бы гораздо легче. Сейчас танцовщица пытается находить баланс между материнством и заботой о себе.

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Ну почти. Я думаю, что если бы не было всех этих стрессов и был бы хороший сон, можно было бы больше подготовиться», — поделилась Сахневич в комментарии «Утра в большом городе».

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Юлия Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Основным секретом поддержания физической формы Юлия называет не строгие диеты, а регулярную физическую активность. Танцовщица предпочитает кардионагрузки, работу с мышцами и хореографию. Именно тренировки, по ее словам, помогают не только поддерживать тело в тонусе, но и чувствовать себя более энергичной.

Я своему телу не даю отдохнуть. Для меня лучше всего это физическая нагрузка: иметь много кардио, работы с мышцами, работы с хореографией. И это лучше, что скорее собирает все в тонус, собирает тело. Это больше дает энергии, чем там себя сдерживать какими-нибудь изнурительными диетами», — объяснила артистка.

Юлия Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

В то же время после появления ребенка соблюдать четкий режим питания ему непросто. Юлия отмечает, что с маленьким ребенком не всегда удается вовремя поесть или уделить достаточно внимания собственному распорядку дня. Несмотря на это, она продолжает делать ставку на спорт и тренировку.

«А мы понимаем, что когда ты женщина взрослая, то здесь уже на рюмочку не посидишь и надо, наоборот, иметь правильный режим. К сожалению, с маленьким ребенком ты сильно режим не удержишь: ты, как всегда, где-то за детьми доила и побежала дальше. Но именно спорт, сама тренировка больше помогают держать тонус», — отметила Сахневич.

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Юлия Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Также танцовщица откровенно рассказала о своей нынешней цели. По словам Юлии, она хотела бы избавиться еще от шести-семи килограммов, ведь стремится стать стройнее.

«Хотел бы сбросить килограммов 6–7. Хочется быть сухой и прямой стройной-стройной», — призналась она.

Напомним, недавно Юлия Сахневич раскрыла планы на второго ребенка и объяснила, почему не крестили 2-летнюю дочь.

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