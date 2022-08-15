Возлюбленная Синельникова растрогала постом об их свадьбе: "Весной я стала сиротой, летом — женой"

Жена украинского телеведущего "Орла и Решки" Евгения Синельникова, продюсер в компании BADOEVTEAM Наталья Клипа растрогала сообщением о свадьбе с избранником.
12 августа влюбленные обручились в Буче. На странице в Instagram Клипа поделилась публикацией, где сравнила свои последние полгода.
Как отметила Наталья, весной она потеряла маму.
"Этот год для Украины начался как черно-белое кино. В этом году, зимой, я стала невестой. В этом году, весной, я стала сиротой — я потеряла маму. В этом году, летом, я стала самой счастливой женщиной — я стала любимой женой", – написала она.
Также новоиспеченная жена поделилась черно-белыми фотографиями с праздника.
Обратилась Наталья и к своему любимому.
"Ты для меня моя вселенная. Мы ждем осень, зиму… Какими они будут, мы не знаем. Но мы верим в любовь, верим в силу нашей нации. И мы знаем, что будем скоро плакать от слез счастья – от нашей победы", – добавила она.
Напомним, редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые поженились во время войны. Война не стала помехой для свадьбы.
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