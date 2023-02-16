Возлюбленная Тараса Цымбалюка очаровала видео, где актер носит ее на руках и насмешила их забавными фото

Кадры были сделаны во время совместной фотосессии пары.
Избранница звезды сериала "Поймать Кайдаша" Тараса Цымбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина поделилась очень милыми кадрами с актером.
На странице в Instagram Готочкина разместила романтическое видео и кадры из повседневной жизни, на которых изображена вместе с Цымбалюком.
На видео, снятое во время совместной фотосессии влюбленных, Тарас носит свою избранницу на руках, также они нежно обнимаются и целуются.
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В свою очередь, поклонники пары отметили, что они выглядят очень гармонично вместе: "Самая красивая пара", "вы так похожи, много любви вам!", "максимально гармоничная пара", "вы лучшие! Светочка, очень радуюсь за тебя".
Напомним, ранее Тарас Цымбалюк вспомнил первое свидание со Светланой, а также рассказал, как произошло их знакомство. Кроме того, актер прокомментировал, что, оказывается, его новая избранница была участницей четвертого сезона шоу "Холостяк", впрочем, покинула реалити после первой вечеринки.
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