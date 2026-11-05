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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Возлюбленная Тараса Цымбалюка побрила его налысо: актер похвастался новой прической

Похоже, артисту не нужны услуги парикмахера, поскольку у него есть его собственный.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Взлюбленная украинского актера Тараса Цымбалюка — артистка Елена Светлицкая — побрила его налысо.

Знаменитость уже длительное время предпочитает короткую прическу. Тарас Цымбалюк бреет волосы и не отращивает их. Однако, похоже, после начала отношений с Еленой Светлицкой артисту больше не нужен парикмахер, поскольку у него есть его собственный.

Актер в Instagram-stories показал, как возлюбленная машинкой бреет ему волосы. Как шутит Тарас Цымбалюк, Елена Светлицкая — его премиум-барбер. Знаменитость уже успел похвастаться новой прической.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

А вообще актер вместе с возлюбленной по-особенному проводит время. Парочка решила отдохнуть от насыщенных рабочих будней и арендовала домик, где есть чан, и устроила вечернюю романтику.

Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Отметим, что Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая впервые объявили о своих отношениях летом этого года. Правда, актеров уже давно подозревали в романе. Еще весной 2025 года источники ТСН.ua застали парочку вместе, когда те прогуливались по улицам Львова и держались за руки. Также в начале этого года они в компании друг друга отдыхали в Карпатах.

Напомним, недавно Елена Светлицкая отмечала день рождения. Тем временем Тарас Цымбалюк удивил возлюбленную подарком за 15 тысяч гривен.

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