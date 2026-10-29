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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Возлюбленная Цымбалюка резко ответила на критику ее выступления на "Голосі": "Пишут, сколько заплатила"

Елена Светлицкая после выступления на «Голосі країни-14» столкнулась с критикой. Артистка высказалась о своем участии в шоу.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Елена Светлицкая

Елена Светлицкая / © пресслужба каналу "1+1"

Возлюбленная украинского актера Тараса Цымбалюка — артистка Елена Светлицкая — отреагировала на критику ее выступления на вокальном проекте "Голос країни-14".

Знаменитость стала участницей шоу. Она вышла на сцену в первом выпуске и исполнила хит певицы Гайтаны — «Самотня босса». Наконец, Елене Светлицкой своим пением удалось убедить тренера Наталью Могилевскую развернуть кресло.

Однако далеко не все в Сети оценили выступление исполнительницы. Артистку начали критиковать, мол, у нее слишком слабый вокал, и удивлялись, как она прошла дальше. Поэтому Елена Светлицкая прокомментировала эти упреки. Артистка призналась, что много раз слышала отказы. Однако она продолжала верить в себя. И сейчас, когда Наталья Могилевская взяла ее в свою команду, артистка чувствует благодарность и радуется тому, что упорный труд дал результаты.

«Читаю все то, что пишут сейчас о моем выступлении на „Голосі“, и больше всего удивляюсь одной мысли: „кумовство, тянут своих, сколько ты заплатила…“. Знаете, я как раз та девушка, которая проходила сотни кастингов за свой творческий путь и сотни раз выбирали не меня. Было ли мне больно? Да. Теряла ли я веру в себя? Нет. Мне бы хотелось сказать той Леночке, которая ехала в трамвае после очередного отказа на пробах, заливаясь слезами: „Леночке! Еще придет твое время и сама Наталья Могилевская развернется к тебе на сцене "Голосу країни". Главное не останавливайся!“», — прокомментировала артистка.

Елена Светлицкая также добавила, что прекрасно понимает, что не является профессиональной вокалисткой. К некоторой критике артистка прислушивается и принимает во внимание, чтобы совершенствоваться. Вместе с тем знаменитость добавила, что вообще не жалеет об участии в "Голосі країни-14", ведь для нее это честь. Елена Светлицкая также считает, что попала в команду Натальи Могилевской не из-за удачи или еще что-то там, а благодаря своей упорной работе.

Елена Светлицкая на «Голосі країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Елена Светлицкая на «Голосі країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

«Конечно, я непрофессиональная вокалистка, и это прекрасно знаю. Но не попытаться прикоснуться к своей мечте, прожить жизнь и сожалеть об этом так тупо! Поэтому некоторые комментарии беру себе и буду работать над голосом больше, раз у меня есть шанс. Жалею ли я о том, что вышла на сцену „Голосу“? Все те эмоции, которые я прожила, поддержка Тараса, знакомство с Тиной, Натальей, со всей командой шоу, быть частью такого проекта — честь для меня! А быть в команде Натальи Могилевской и перенимать ее профессиональный опыт — это не удача, а результат моего не простого пути», — заверила артистка.

Напомним, недавно стало известно, что Елена Светлицкая 13 лет назад хотела стать солисткой группы «ВИА Гра». Предлагаем посмотреть, как это было.

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