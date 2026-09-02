Возлюбленная Цымбалюка жестко разнесла участниц "Холостяка" из его сезона: "Пришли за славой Тараса"

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

Реклама

Возлюбленная Тараса Цымбалюка — Елена Светлицкая — жестко разнесла участниц «Холостяка», которые сражались за сердце актера.

Артист был героем 14-го сезона романтического шоу. Победительницей проекта была Надин Головчук, но эти отношения сразу сошли на нет, поскольку сам актер был у них не заинтересован. Елена Светлицкая на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что вообще на шоу искренности от участниц не было. По ее словам, они пришли за мединостью и популярностью.

Реклама

Между тем их с Тарасом Цымбалюком отношения носят совсем другой характер. В частности, пару связывает романтическая история и страстные чувства друг к другу.

Реклама

«Мне кажется, что вот в этом и разница между девушками из „Холостяка“ и мной. Девушки из „Холостяка“ пришли за медийностью и за славой Тараса. У нас немного другая история», — объяснила актриса Анне Севастьяновой.

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк

Отметим, Тараса Цымбалюка и Елену Светлицкую подозревают в романе с весны 2025 года. Тогда источники издания ТСН.ua застали парочку вместе, когда та прогуливалась по улицам Львова и при этом держалась за руки. Впоследствии эти слухи об отношениях утихли, но в этом году разгорелись с новой силой. В конце августа пара подтвердила, что действительно в отношениях.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Брежнєва про кіно із Зеленським! Світлицька — про Цимбалюка, Мішина — про особисту драму

Кстати, недавно Елена Светлицкая засветила обручальное кольцо на безымянном пальце. Актриса также заговорила о свадьбе.

Реклама

Новости партнеров