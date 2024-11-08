Возлюбленная Владимира Дантеса очаровала кадрами с их поцелуями на фоне Карпат

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес показался в отпуске с избранницей, бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Так, в фотоблоге Даша опубликовала милый ролик, где она позирует с шоуменом. Возлюбленные удобно устроились на террасе на фоне Карпат и порадовали фанов романтическим контентом. В частности, на кадрах пара созерцает пейзажи вокруг, общается, а потом смотрит друг на друга и целуется.

Даша подписала кадры названием новой песни Владимира Дантеса, которым и дополнила ролик: "Руда вода". К тому же в строках воспевается уют чувств.

Владимир Дантес порадовал романтикой с возлюбленной в Карпатах

В комментариях поклонники засыпали избранников многими теплыми словами, отметив, что они гармонично дополняют друг друга.

Невероятно прекрасная пара, которую Бог сотворил именно друг для друга

Этим видео можно греться зимой

Очень хорошая и гармоничная пара. Вы как бы подпитываете друг друга

Какие красивые и душевные

Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук восхитил осенней фотосессией с 23-летней женой Екатериной на последних месяцах беременности. Пара уже в конце этого года станет родителями.

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