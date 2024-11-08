Возлюбленная Владимира Дантеса очаровала кадрами с их поцелуями на фоне Карпат

Возлюбленные насладились горным пейзажем.
Украинский певец и ведущий Владимир Дантес показался в отпуске с избранницей, бизнесвумен Дашей Кацуриной.
Так, в фотоблоге Даша опубликовала милый ролик, где она позирует с шоуменом. Возлюбленные удобно устроились на террасе на фоне Карпат и порадовали фанов романтическим контентом. В частности, на кадрах пара созерцает пейзажи вокруг, общается, а потом смотрит друг на друга и целуется.
Даша подписала кадры названием новой песни Владимира Дантеса, которым и дополнила ролик: "Руда вода". К тому же в строках воспевается уют чувств.
В комментариях поклонники засыпали избранников многими теплыми словами, отметив, что они гармонично дополняют друг друга.
- Невероятно прекрасная пара, которую Бог сотворил именно друг для друга
- Этим видео можно греться зимой
- Очень хорошая и гармоничная пара. Вы как бы подпитываете друг друга
- Какие красивые и душевные
Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук восхитил осенней фотосессией с 23-летней женой Екатериной на последних месяцах беременности. Пара уже в конце этого года станет родителями.
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