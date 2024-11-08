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Возлюбленная Владимира Дантеса очаровала кадрами с их поцелуями на фоне Карпат

Возлюбленная Владимира Дантеса очаровала кадрами с их поцелуями на фоне Карпат

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Возлюбленные насладились горным пейзажем.

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес показался в отпуске с избранницей, бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Так, в фотоблоге Даша опубликовала милый ролик, где она позирует с шоуменом. Возлюбленные удобно устроились на террасе на фоне Карпат и порадовали фанов романтическим контентом. В частности, на кадрах пара созерцает пейзажи вокруг, общается, а потом смотрит друг на друга и целуется.

Даша подписала кадры названием новой песни Владимира Дантеса, которым и дополнила ролик: "Руда вода". К тому же в строках воспевается уют чувств.

Владимир Дантес порадовал романтикой с возлюбленной в Карпатах

Владимир Дантес порадовал романтикой с возлюбленной в Карпатах

В комментариях поклонники засыпали избранников многими теплыми словами, отметив, что они гармонично дополняют друг друга.

  • Невероятно прекрасная пара, которую Бог сотворил именно друг для друга
  • Этим видео можно греться зимой
  • Очень хорошая и гармоничная пара. Вы как бы подпитываете друг друга
  • Какие красивые и душевные

Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук восхитил осенней фотосессией с 23-летней женой Екатериной на последних месяцах беременности. Пара уже в конце этого года станет родителями.

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