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- Гламур
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Возлюбленная Владимира Дантеса засняла певца на кровати и восхтила новым фото
Пара больше не скрывает своих чувств.
Личная жизнь украинского певца Владимира Дантеса продолжает привлекать внимание поклонников. На этот раз поводом для обсуждений стала новая публикация его вероятной избранницы — маркетолога Анастасии Неправды.
В фотоблоге девушка поделилась черно-белым снимком, на котором артист сладко спит рядом с домашним питомцем в просторной комнате с панорамным окном. К фотографии Анастасия, наблюдавшая за милой картиной, добавила эмоджи сердца. Похоже, пара уже съехалась и отношения перешли на новый этап.
К слову, слухи о романе Дантеса и Неправды начали активно распространяться летом этого года. В конце июня, в день своего 38-летия, певец опубликовал фото страстного поцелуя с девушкой, лицо которой не показал. Тогда же Анастасия поздравила мужчину, которого назвала своей любовью. Подписчики обратили внимание на татуировку на его руке и впоследствии нашли на страницах обоих похожие кадры.
С тех пор пара иногда делится общими моментами, а Дантес оставляет под публикациями Анастасии игривые комментарии. Известно, что неправде 32 года, она работает маркетологом в сфере киберспорта. В то же время, официально возлюбленные свои отношения не подтверждали. Сам певец ранее говорил, что больше не стремится делать личную жизнь достоянием публики.
Напомним, после развода с певицей Надей Дорофеевой Владимир Дантес находился в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Они жили вместе, артист участвовал в жизни ее детей от предыдущего брака, а также пара имела общего домашнего питомца. Впоследствии возлюбленные перестали появляться вместе, а Кацурина начала публиковать посты с намеками на завершение романа.