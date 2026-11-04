Возлюбленная Владимира Дантеса засняла певца на кровати и восхтила новым фото

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Реклама

Личная жизнь украинского певца Владимира Дантеса продолжает привлекать внимание поклонников. На этот раз поводом для обсуждений стала новая публикация его вероятной избранницы — маркетолога Анастасии Неправды.

В фотоблоге девушка поделилась черно-белым снимком, на котором артист сладко спит рядом с домашним питомцем в просторной комнате с панорамным окном. К фотографии Анастасия, наблюдавшая за милой картиной, добавила эмоджи сердца. Похоже, пара уже съехалась и отношения перешли на новый этап.

Реклама

Владимир Дантес с собакой

К слову, слухи о романе Дантеса и Неправды начали активно распространяться летом этого года. В конце июня, в день своего 38-летия, певец опубликовал фото страстного поцелуя с девушкой, лицо которой не показал. Тогда же Анастасия поздравила мужчину, которого назвала своей любовью. Подписчики обратили внимание на татуировку на его руке и впоследствии нашли на страницах обоих похожие кадры.

Реклама

С тех пор пара иногда делится общими моментами, а Дантес оставляет под публикациями Анастасии игривые комментарии. Известно, что неправде 32 года, она работает маркетологом в сфере киберспорта. В то же время, официально возлюбленные свои отношения не подтверждали. Сам певец ранее говорил, что больше не стремится делать личную жизнь достоянием публики.

Напомним, после развода с певицей Надей Дорофеевой Владимир Дантес находился в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Они жили вместе, артист участвовал в жизни ее детей от предыдущего брака, а также пара имела общего домашнего питомца. Впоследствии возлюбленные перестали появляться вместе, а Кацурина начала публиковать посты с намеками на завершение романа.

Новости партнеров