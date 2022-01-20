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Возлюбленная Юрия Ткача в купальнике посветила пышным бюстом на соблазнительном видео

Возлюбленная Юрия Ткача в купальнике посветила пышным бюстом на соблазнительном видео

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Возлюбленная Юрия Ткача в купальнике посветила пышным бюстом на соблазнительном видео

Жена Юрия Ткача / instagram.com/viktoriya_tka4

Ролик Вика записала в Доминикане.

Жена актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача показала соблазнительное видео, которое сняла во время отпуска в Доминикане.

В ролике, которым Виктория поделилась в своем Instagram, она эффектно забрасывает мокрые волосы, заплетенные в косички, из воды. Любимая шоумена предстала в черном сплошном купальнике и засветила пышный бюст.

"С первого дня хотела встретить рассвет... И вот в крайний день таки дошла до него..." — написала Вика.

Юзеры оценили видео жены звезды в комментариях:

  • Нимфа
  • Вау, кайфово
  • Красотка!
  • Очень круто

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