Возлюбленная Юрия Ткача в купальнике посветила пышным бюстом на соблазнительном видео

Ролик Вика записала в Доминикане.
Жена актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача показала соблазнительное видео, которое сняла во время отпуска в Доминикане.
В ролике, которым Виктория поделилась в своем Instagram, она эффектно забрасывает мокрые волосы, заплетенные в косички, из воды. Любимая шоумена предстала в черном сплошном купальнике и засветила пышный бюст.
"С первого дня хотела встретить рассвет... И вот в крайний день таки дошла до него..." — написала Вика.
Юзеры оценили видео жены звезды в комментариях:
- Нимфа
- Вау, кайфово
- Красотка!
- Очень круто
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