Возлюбленный Денисенко впервые раскрыл причину, почему его освободили от службы: "Неприятная история"

Возлюбленный украинской актрисы Наталки Денисенко — манекенщик Юрий Савранский — впервые раскрыл причину, почему его освободили от службы в армии.

Недавно пара наслаждалась отдыхом на Тенерифе, о чем они транслировали в соцсетях. Ожидаемо, что у пользователей возникли вопросы: как именно Юрию удалось пересечь границу, поскольку мужчинам призывного возраста запрещен выезд. Возлюбленный актрисы на проекте «Наодинці з Гламуром» заверил, что его освободили от службы еще задолго до начала полномасштабной войны.

«Это для меня такая, не очень приятная история, потому что у меня вообще есть военное образование. Я поступал в вуз по стопам своего брата, в военный институт в Киеве. Собственно, перед подписанием распределения в части меня освободили от службы по состоянию здоровья. Это еще тогда. Это для меня была неожиданная новость, потому что у меня были определенные планы», — говорит манекенщик Анне Севастьяновой.

Юрий Савранский признался, что его освободили от службы в армии по состоянию здоровья. В подробности он вникать не стал, а лишь раскрыл, что у него обнаружили врожденную болезнь. Поэтому, он по закону имеет право выезжать за границу.

«Я не хочу освещать, но если коротко, то на медкомиссии у меня нашли врожденную болезнь. Эта тема для меня болезненная, потому что у меня были планы. Но у меня есть законные основания выезжать», — заверил избранник артистки.

Напомним, Наталка Денисенко и Юрий Савранский в прошлом году рассекретили свои отношения. А недавно же актриса неожиданно заговорила о свадьбе с манекенщиком.

