Возлюбленный Наталки Денисенко рассекретил свой бизнес и как зарабатывает на жизнь

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Возлюбленный украинской актрисы Наталки Денисенко рассекретил свой бизнес и признался, как зарабатывает на жизнь.

Избранник артистки - Юрий Савранский - стал известен публике как манекенщик. Однако в интервью Oboz.ua он уверяет, что это все же не основная его работа. Моделинг для Юрия Савранского больше хобби. Ему нравится, что таким образом он может проявляться творчески. Однако это все же не единственный вид занятости возлюбленного артистки.

"Скажем так: работа манекенщиком для меня скорее дело для души. Это что-то вроде хобби - приятное, творческое, позволяющее проявлять себя и одновременно приносящее определенный доход. Мне нравится возможность развивать свою творческую сторону. Но только этим не ограничиваюсь", - говорит избранник Наталки Денисенко.

Реклама

Юрий Савранский и Наталка Денисенко

Юрий Савранский говорит, что у него было множество различных бизнес-проектов. Также у него есть собственные накопления. Сейчас избранник артистки работает над новым бизнес-проектом, однако в подробности вдаваться пока не хочет.

"В разное время у меня было несколько бизнес-проектов, есть накопления. Сейчас работаю над новой бизнес-идеей: готовим проект, который планируем реализовать в ближайшее время. Пока не хочу раскрывать всех деталей", - отметил избранник артистки.

Напомним, недавно Наталка Денисенко ошеломила появлением в кардинально новом образе. Артистка отказалась от белых цветов, с которыми ассоциируется.