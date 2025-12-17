Возлюбленный Наталки Денисенко в ее день рождения публично обратился к ней

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Украинская актриса Наталrf Денисенко 17 декабря празднует день рождения. Артистке исполняется 36 лет.

По случаю праздника знаменитость опубликовала пост в Instagram, где подвела итоги. Артистка отметила, что год выдался для нее довольно сложным. Однако, по словам Наталки, она переродилась как женщина. Сейчас артистка желает себе быть просто счастливой.

"Сегодня (17 декабря - прим. ред.) мой день рождения. Точнее день моего перерождения как женщины. Это был довольно тяжелый год... Просто желаю себе быть счастливой в легкости и удовольствии", - говорит артистка.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

К Наталки Денисенко в ее день рождения обратился возлюбленный, манекенщик Юрий Савранский. Он в очередной раз не стал скрывать своих чувств к актрисе, адресовав ей: "Любимая, с днем рождения". Артистка в ответ лишь прислала множество белых сердец.

Напомним, уже давно ходят сплетни, что Наталка Денисенко и Юрий Савранский находятся в отношениях. Лишь недавно пара подтвердила роман и публично призналась друг другу в любви.