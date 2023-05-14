Возлюбленный Рианны покорил Сеть редкими семейными фото в первый день рождения сына

В семье рэпера A$AP Rocky и певицы Рианны сегодня настоящий праздник – 14 мая празднует свой первый день рождения их сын.

По случаю праздника известный отец залюбовал Сеть семейными кадрами с любимым и мальчиком. Кадрамы семейной идиллии рэпер поделился на своей странице в Instagram.

A$AP Rocky и Рианна с сыном / Фото: instagram.com/asaprocky

На фото A$AP Rocky показал их родительские будни с Рианной. Счастливая пара наслаждалась друг другом и временем, которое им удается провести в семейном кругу.

A$AP Rocky с сыном / Фото: instagram.com/asaprocky

В подписи к кадрам рэпер написал обращение к сыну и назвал мальчика по имени. Кстати, сына Рианны и A$AP Rocky зовут RZA Athelston Mayers в честь репера Роберта Фицджеральда Диггза, выступавшего под псевдонимом RZA.

"Приветствую с первым днем рождения моего первенца RZA", — написал исполнитель.

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Отметим, что совсем скоро у пары родится второй ребенок. Во время второй беременности Рианна продолжает активно заниматься творчеством и снимается. Например, недавно молодая мамочка устроила откровенную фотосессию в нижнем белье.

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