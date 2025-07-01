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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
6410
Время на прочтение
2 мин

Возлюбленный Рианны случайно проговорился о поле их третьего ребенка

Сейчас Рианна беременна третьим ребенком. Артистка вместе со своим избранником уже воспитывает двух сыновей.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Рианна и A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Избранник барбадосской певицы Рианны — американский рэпер A$AP Rocky — случайно проговорился о поле их третьего ребенка.

Парочка посетила премьеру мультфильма «Смурфики» в Бельгии. Конечно, к влюбленным было приковано большое внимание, ведь сейчас они ждут рождения третьего ребенка и особо не делятся подробностями о беременности.

Тем не менее, журналист Entertainment Tonight попытался застать A$AP Rocky врасплох и выпытать пол малыша. Он спросил у рэпера: «Это та девочка, которую ты ждал?».

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

A$AP Rocky сначала выдал: «Да, брат. Именно так». Но потом сразу же показал игрушку в виде героини мультфильма и добавил: «Вот она. Понимаешь, о чем я? Вот она».

Впрочем, журналист продолжил настаивать: «Ты знаешь, о чем я спрашиваю». A$AP Rocky не стал больше ничего говорить, лишь засмеялся.

Между тем пользователи Сети сразу же начали делиться мыслями, что, мол, избранник Рианны выдал пол их третьего ребенка. Игрушку он якобы показал для того, чтобы выкрутиться и сделать вид, что не раскрыл тайны. Правда, так считают не все. Некоторые отметили, что A$AP Rocky не тот, кого можно застать врасплох.

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Отметим, Рианна со своим возлюбленным уже воспитывают двух сыновей. В мае 2022 года артистка родила мальчика RZA, а в августе 2023-го — Риота.

Напомним, недавно бывшая жена украинского певца Дзидзьо впервые стала мамой. Исполнительница SLAVIA уже рассекретила пол первенца.

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Дата публикации
Количество просмотров
6410
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