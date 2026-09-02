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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Возлюбленный Рианны впервые за длительное время показал их 11-месячную дочь и удивил, как она подросла

A$AP Rocky украсил с дочерью от Рианны страницы известного глянца. Исполнитель уже похвастался результатом.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Рианна и A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Избранник барбадосской певицы Рианны — американский рэпер A$AP Rocky — впервые за длительное время показал их 11-месячную дочь, которой скоро исполнится годик.

Исполнитель вместе с маленькой Роки украсил обложку известного глянца. Они позировали для страниц W Magazine China. A$AP Rocky был одет в джинсы, голубую рубашку и белую футболку. Маленькую дочь он держал на руках. Роки же позировала в светлом джинсовом костюме, а ее волосы были собраны в два хвостика. Прическу Роки украшали два бантика.

A$AP Rocky с дочерью от Рианны / © instagram.com/asaprocky

A$AP Rocky с дочерью от Рианны / © instagram.com/asaprocky

На снимке можно заметить, как маленькая дочь Рианны и A$AP Rocky уже изрядно подросла. Также пользователи в комментариях делились, что девочка выглядит очень красиво.

  • Такая милая девочка!

  • Говорите, что хотите, но A$AP Rocky отличный отец!

  • Она похожа на папу Рианны! Великолепная девочка!

Отметим, Рианна с 2020 года находится в отношениях с A$AP Rocky. За это время у пары родилось трое детей — сыновья Ризза и Райот и дочь Роки. Артисты не состоят в официальном браке.

Напомним, недавно украинский ведущий Даниэль Салем восхитил редкими фото с 11-летней дочерью. Шоумен показал, как с Санта-Луной проводил время в родной Одессе.

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