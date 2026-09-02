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Возлюбленный Рианны впервые за длительное время показал их 11-месячную дочь и удивил, как она подросла
A$AP Rocky украсил с дочерью от Рианны страницы известного глянца. Исполнитель уже похвастался результатом.
Избранник барбадосской певицы Рианны — американский рэпер A$AP Rocky — впервые за длительное время показал их 11-месячную дочь, которой скоро исполнится годик.
Исполнитель вместе с маленькой Роки украсил обложку известного глянца. Они позировали для страниц W Magazine China. A$AP Rocky был одет в джинсы, голубую рубашку и белую футболку. Маленькую дочь он держал на руках. Роки же позировала в светлом джинсовом костюме, а ее волосы были собраны в два хвостика. Прическу Роки украшали два бантика.
На снимке можно заметить, как маленькая дочь Рианны и A$AP Rocky уже изрядно подросла. Также пользователи в комментариях делились, что девочка выглядит очень красиво.
Такая милая девочка!
Говорите, что хотите, но A$AP Rocky отличный отец!
Она похожа на папу Рианны! Великолепная девочка!
Отметим, Рианна с 2020 года находится в отношениях с A$AP Rocky. За это время у пары родилось трое детей — сыновья Ризза и Райот и дочь Роки. Артисты не состоят в официальном браке.
Напомним, недавно украинский ведущий Даниэль Салем восхитил редкими фото с 11-летней дочерью. Шоумен показал, как с Санта-Луной проводил время в родной Одессе.