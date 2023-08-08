Возлюбленный Сандры Буллок умер после трех лет борьбы с тяжелой болезнью

Голливудская актриса Санда Буллок потеряла возлюбленного, фотографа Брайана Рэндалла, который умер из-за тяжелой болезни.

Об этом изданию ABC News подтвердил представитель артистки. Брайан три года боролся с тяжелой болезнью, однако держал это в тайне. Лишь ближайшие родные знали о его недуге. Жизнь Рэндалла забрал боковой амиотрофический склероз (БАС). Эта болезнь влияет на нейроны головного мозга, которые отвечают за двигательные функции, что может привести к нарушениям работы мышц и костей.

"Браян держал в тайне, что борется с БАС, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу. Мы безгранично благодарны врачам, которые вместе с нами преодолевали эту болезнь, и невероятным медсестрам, которые стали нашими соседями по комнате, часто жертвуя своими семьями, чтобы быть с нами", — говорится в заявлении родных фотографа.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл / Фото: Getty Images

Отметим, Сандра Буллок и Брайан Рэндалл познакомились в 2015 году, когда он фотографировал день рождения сына актрисы Луи. Между ними сразу вспыхнула искра, и пара начала встречаться. Влюбленные держали в секрете подробности личной жизни, однако в 2021 году актриса заявила, что "обрела любовь всей ее жизни". Совместных детей у пары нет. Однако они воспитывали вместе приемных детей Буллок – сына Луи и дочь Лейлу. Также у Брайана есть дочь Скайлар от предыдущих отношений.

Напомним, недавно умер звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд. Американского актера не стало в возрасте 25 лет.

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