"Возможно, и хорошо, что он не дожил": Ефросинина эмоционально высказалась о Кузьме и его пророчествах

Маша Ефросинина, Андрей Кузьменко

Реклама

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась личными переживаниями после просмотра документальной ленты «Кузьма: Страшно веселий».

Звезда, которая в свое время была близко знакома с лидером группы «Скрябин» Андреем Кузьменко, призналась, что только сейчас осознала, насколько часто при жизни он говорил о войне и фактически предугадал, что происходит в Украине сегодня.

Реклама

В комментарии «Наодинці з Гламуром» Ефросинина вспомнила общение с артистом и призналась, что при его жизни не придавала должного значения его словам о политических событиях в Украине.

Реклама

«Может быть, и хорошо, что он не дожил до тех времен, которые он так предрекал. Ибо когда мы дружили, то, честно, я даже не обращала внимания на то, сколько раз он произносил слово „война“, как ее прогнозировал. И это, несмотря на то, что мы так много пересекались», — поделилась ведущая в разговоре с Анной Севастьяновой.

Маша Ефросинина с дочерью Кузьмы Скрябина

По словам Маши, сегодня она особенно остро чувствует, насколько большой фигурой был Кузьма. Она считает, что Украине сейчас не хватает человека такого масштаба, который мог бы так же открыто говорить о важных для общества вещах.

«Должна признать, что сегодня у нас нет такого героя, как Андрей. У страны нет своего Кузьмы — по свободе слова, свободе духа, масштабу личности», — отметила Ефросинина.

Ведущая также призналась, что во время просмотра фильма ее не оставляла мысль о том, почему общество стало столь масштабно переосмысливать Кузьму только после его смерти.

Реклама

«Жаль, что Андрея, как и ряд выдающихся людей для нашей страны, сводят к такой степени признания, которую они заслуживали при жизни. Очень хотелось бы, чтобы каждый об этом думал, просматривая это кино. Надо уметь сказать человеку, что он заслуживает любви. Сказать и показать», — добавила ведущая.

Кузьма Скрябин / © instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области. Внедорожник музыканта столкнулся с молоковозом возле села Лозоватка. Кузьма возвращался из Кривого Рога, где выступил накануне с концертом. К сожалению, артист погиб на месте аварии. Ему было 46 лет.

Напомним, недавно дочь Кузьмы Скрябина открыла свой бизнес в центре Киева. Барбара уже рассказала о воплощенной мечте.

Новости партнеров