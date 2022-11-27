"Возьму Хрюшу и Степашку и поеду на фронт": Ефросинина посмеялась над странным заявлением российской ведущей Ангелины Вовк

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина на странице в Instagram поделилась фрагментом из интервью российской ведущей Ангелины Вовк одному из пропагандистских каналов.

Так, ведущая детской программы в советские годы "Спокойной ночи, малыши", заявила, что возьмет своих сказочных "соведущих" – кукольную свинью Хрюшу и зайца Степашку и поедет с ними на фронт.

"Думала, надо остановить как-то ту сторону. Чтобы они все-таки иначе посмотрели на эти события и я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и пойду туда, на фронт. И обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я им тоже сказки читала. И думаю: "Вдруг меня услышат", — поделилась своим "грандиозным" планом Вовк.

По мнению российской ведущей, украинцы, услышав на фронте музыку из "Спокойной ночи, малыши" и ее голос, вдруг "опомнятся":

"Просто, мне кажется, если бы раздалась эта музыка из программы "Спокойной ночи, малыши", и они бы услышали мой голос, я бы сказала: "Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь, что вы делаете. Вы ведь хорошие", — даже придумала Вовк уже текст.

Услышав все это, Маша Ефросинина так прокомментировала видео: "Господи, помоги этим людям самоуничтожиться раньше, чем они осознают, что живут с трухой вместо мозгов!".

В свою очередь, подписчики Ефросининой вот так отреагировали на намерение российской ведущей: "Когда в голове такое же наполнение, как и у ее Хрюши и Степашки. Ну то они на заболотной области все привыкли жить с рукой кукловода в ср*ке", "Нация с психическими отклонениями. И это не моя ненависть говорит, это уже жалость", "Где же то дно, на котором Россия остановится? Все пробивает и пробивает".

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