Возмущенная известная актриса пожаловалась на "Укрзализныцю": "Мы для вас люди, или кто"

Римма Зюбина записала эмоциональное видео.

Известная украинская актриса Римма Зюбина рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней по дороге в Ужгород из Киева, куда она направлялась на поезде номер 13.

На своей странице в Facebook артистка разместила эмоциональное видео, в котором поделилась, что же произошло. Когда Зюбина прибыла на станцию, то обнаружила, что в ее поезде сильно воняет краской.

"С огромным удивлением я поняла, что вагон свежеокрашенный. Если ты заходишь внутрь, то там все пахнет красками. У меня такой вопрос к представителям "Укрзализныци": существуют ли какие-то технические нормы когда красится вагон и когда людям можно ехать безопасно в этом вагоне. я аллергик, астматик. И так же со мной едут люди, у которых есть свои букеты болезней ... Возможно, я доживу до того уровня "Укрзализныци", который я хотела бы видеть. Потому что это все не бесплатно и это все существует за наши налоги", — сказала в видео Зюбина.

Укрзализныця — Ukrzaliznytsia Поезд номер 13 краской пахнет на весь вагон Ехать с 17.11 до 8.40 и дышать этими ароматами? Мы для вас люди, или кто? # Укрзализныця Опубликовано Риммой Зюбиной Среда, 2 июня 2021 г.

Под этим постом представитель "Укрзализныци" попросил актрису предоставить подробности о поездке артистки. Чем все закончилось, пока неизвестно.

Отметим, что буквально на днях неприятный инцидент с "Укрзализныцей" был у актрисы и певицы Анны Тринчер. Так, когда артистка ночью со своей командой ехала в закрытом купе, кто пробрался к ним, ограбил, и закрыл купе.

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