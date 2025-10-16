Возмущенная Мария Бурмака разозлилась в поезде из-за разговора фанаток "русского мира"

Мария Бурмака / © facebook.com/burmaka.maria

Украинская певица Мария Бурмака поделилась эмоциональной историей из поезда, которая довела ее до слез.

Во время путешествия исполнительница оказалась в одном купе с двумя женщинами старшего возраста, которые не скрывали своей симпатии к культуре РФ. По словам артистки, она сделала "соседкам" замечание и отметила, что последствия вражеских обстрелов могут задеть каждого.

"Села в поезд. Со мной в купе две женщины под 70. Русская речь, чай, манеры, Достоевский и эта вся х*рня. Я им говорю: "Ну как вы можете, ракеты же и на вас летят". А они мне: "Русский язык на вас не нападал". Плачу в тамбуре. Так мне больно", — поделилась певица в Facebook.

Пост Марии Бурмаки / © facebook.com/maria.burmaka

Пользователи Сети активно поддержали Марию. Сторонники певицы отмечали, что полномасштабное вторжение не меняет позиций всех людей, и важно не принимать чужие слова близко к сердцу.

Впоследствии артистка удалила пост, чтобы избежать недоразумений. Артистка объяснила, что не хотела обидеть своих попутчиц, а лишь поделиться переживаниями. Исполнительница добавила, что иногда эмоции берут верх, особенно когда затрагивают триггерные для нее темы: "На самом деле я, пожалуй, не имела рацы. Общество поляризовано, и я сама понимаю, что надо как-то "сшивать", но разделять. Я не обидела женщин, просто сказала им, что с родины Достоевского на них летят ракеты. Написала эмоционально о своих ощущениях. Да, я не всегда мудрая, правильная, идеальная. Я жива и жизнь моя не простая. Иногда сдают нервы. Как у всех из нас", — объяснила Мария Бурмака.

Пост Марии Бурмаки / © facebook.com/maria.burmaka

