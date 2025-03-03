Возмутительный триумф россиян, обещание звезды родить и песчаный червь на сцене: как прошел "Оскар-2025"

Сегодня, 3 марта, отгремела масштабная церемония вручения кинонаград "Оскар-2025".

В Лос-Анджелесе собралось множество звезд, чтобы узнать лучших в киноиндустрии за прошлый год. Среди номинантов была и Украина, а точнее украинская команда и часть иностранной, работавшая над созданием фильма "Фарфоровая война" о начале полномасштабного вторжения. На красную дорожку команда взяла с собой собачку из ленты. Однако, к сожалению, статуэтку в номинации "Лучший документальный фильм" кино не получило в борьбе.

Создатели фильма "Фарфоровая война" на "Оскаре-2025" / Фото: Getty Images

Триумфатором вечера стал скандальный фильм "Анора". Несмотря на критику за присутствие в ленте актеров-путинистов, она была представлена в шести номинациях, пять из которых принесли победу. В частности, лента была награждена Киноакадемией как "Лучший фильм" и "Лучшая женская роль". Это вызвало много возмущения среди украинцев, ведь это цинично пропагандирует русскую культуру во время геноцида украинцев.

Остроумно, что иностранный режиссер "Аноры", как и главная актриса фильма Майки Мэдисон, награды посвятили секс-работницам. Майки в своей победной речи сказала: "Я просто хотела признать и почтить сообщество секс-работников. Я и дальше буду поддерживать их и быть союзником. Все невероятные женщины из этого сообщества, с которыми я имела честь встретиться, были одним из самых ярких моментов всего этого опыта".

Майки Мэдисон на Оскар 2025 / Фото: Associated Press

В то же время, как на красной дорожке, так и на сцене можно было заметить несколько жестов в сторону поддержки Украины. Например, сценарист драмы "Конклав" выразил солидарность сине-желтой брошью на пиджаке, а актриса Дэрил Анна – растрогала речью с восклицанием "Слава Украине!".

Питер Строхан на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

Дэрил Анна на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

Также внимание украинцев привлекла сценка, которую во время прямой трансляции "Оскар-2025" разыграли ведущий Конан О'Брайен и актер Адам Сендлер. По режиссерскому замыслу Адам в шортах, рубашке и кофте сидел в зале среди звезд в изысканных вечерних нарядах. К нему обратился ведущий и спросил, почему он избрал такой костюм.

В Сети предполагают, что этим самым шоумены совершили отсылку к скандальной встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа, когда последний упрекнул лидера Украины в отсутствие костюма. Тем более в конце Сэндлер в синей кофте подошел к Тимоти Шаламе в желтом костюме и напомнил украинскую символику, что якобы еще больше подтвердило догадки о такой нелепой шутке.

Адам Сэндлер и Тимоти Шаламе на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

Во время церемонии также было несколько музыкальных выступлений. В частности, одним из первых своим выступлением зажег ведущий Конан О'Брайен. Шоумен спел о затягивании времени на "Оскарах", за что очень часто прилетает хейт. В свой номер он привлек актера в костюме "Дедпула" и посадил огромного песчаного червя из "Дюны: Часть вторая" за пианино для большей комичности номера.

Конан О'Брайен на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

Конан О'Брайен на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

Также Конан высмеял присутствующую в зале Карлу Софью Гаскон, оказавшуюся в эпицентре скандала "Оскара-2025" из-за расизма, антисемитизма и других некорректных высказываний в архивных постах в Х. Ведущий с юмором обратился к ней и вспомнил прошлогоднего ведущего: "Карла, если ты собираешься твитнуть об "Оскаре", помни: меня зовут Джимми Киммел".

Карла София Гаскон

Своим чувственным пением в течение ночи покоряли Ариана Гранде и Синтия Эриво, которые исполнили в начале песни из мюзикла "Wicked: Чародейка". К тому же многие песни других исполнителей прозвучали как память о тех оскароносных звездах, которые ушли из жизни.

Выступление звезд "Wicked: Чародейка" на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

Сама же кинопремия также не забывала благодарить за подвиги пожарных, которые непрерывно боролись с масштабными возгораниями в Лос-Анджелесе. Одна из групп спасателей даже вышла на сцену.

Конан О'Брайен с группой пожарных на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

Слезы на церемонии вызвала победительница номинации "Лучшая женская роль второго плана" Зои Салданья ("Эмилия Перес"). Во время эмоциональной речи она поблагодарила не только команду, но и маму, которая присутствовала в зале и отдала должное бабушке, которая всегда предсказывала ей успех в актерстве: "Я гордый ребенок родителей-иммигрантов, с мечтами, достоинством и трудолюбивыми руками".

С не менее трогательной речью на сцену после победы вышел лучший актер второго плана Киран Калкин. Кроме благодарности всем причастным, он также обратился с особым напоминанием к жене. Как оказалось, избранница пообещала Кирану родить еще одного ребенка в случае победы.

Киран Калкин с женой на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

Напомним, редакция сайта ТСН.ua следила за ходом событий на церемонии премии "Оскар-2025" и вела текстовую трансляцию, где делилась интересными моментами.

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