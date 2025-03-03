Возмутительный триумф россиян, обещание звезды родить и песчаный червь на сцене: как прошел "Оскар-2025"

Церемония не обошлась без скандальных казусов.
Сегодня, 3 марта, отгремела масштабная церемония вручения кинонаград "Оскар-2025".
В Лос-Анджелесе собралось множество звезд, чтобы узнать лучших в киноиндустрии за прошлый год. Среди номинантов была и Украина, а точнее украинская команда и часть иностранной, работавшая над созданием фильма "Фарфоровая война" о начале полномасштабного вторжения. На красную дорожку команда взяла с собой собачку из ленты. Однако, к сожалению, статуэтку в номинации "Лучший документальный фильм" кино не получило в борьбе.
Триумфатором вечера стал скандальный фильм "Анора". Несмотря на критику за присутствие в ленте актеров-путинистов, она была представлена в шести номинациях, пять из которых принесли победу. В частности, лента была награждена Киноакадемией как "Лучший фильм" и "Лучшая женская роль". Это вызвало много возмущения среди украинцев, ведь это цинично пропагандирует русскую культуру во время геноцида украинцев.
Остроумно, что иностранный режиссер "Аноры", как и главная актриса фильма Майки Мэдисон, награды посвятили секс-работницам. Майки в своей победной речи сказала: "Я просто хотела признать и почтить сообщество секс-работников. Я и дальше буду поддерживать их и быть союзником. Все невероятные женщины из этого сообщества, с которыми я имела честь встретиться, были одним из самых ярких моментов всего этого опыта".
В то же время, как на красной дорожке, так и на сцене можно было заметить несколько жестов в сторону поддержки Украины. Например, сценарист драмы "Конклав" выразил солидарность сине-желтой брошью на пиджаке, а актриса Дэрил Анна – растрогала речью с восклицанием "Слава Украине!".
Также внимание украинцев привлекла сценка, которую во время прямой трансляции "Оскар-2025" разыграли ведущий Конан О'Брайен и актер Адам Сендлер. По режиссерскому замыслу Адам в шортах, рубашке и кофте сидел в зале среди звезд в изысканных вечерних нарядах. К нему обратился ведущий и спросил, почему он избрал такой костюм.
В Сети предполагают, что этим самым шоумены совершили отсылку к скандальной встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа, когда последний упрекнул лидера Украины в отсутствие костюма. Тем более в конце Сэндлер в синей кофте подошел к Тимоти Шаламе в желтом костюме и напомнил украинскую символику, что якобы еще больше подтвердило догадки о такой нелепой шутке.
Во время церемонии также было несколько музыкальных выступлений. В частности, одним из первых своим выступлением зажег ведущий Конан О'Брайен. Шоумен спел о затягивании времени на "Оскарах", за что очень часто прилетает хейт. В свой номер он привлек актера в костюме "Дедпула" и посадил огромного песчаного червя из "Дюны: Часть вторая" за пианино для большей комичности номера.
Также Конан высмеял присутствующую в зале Карлу Софью Гаскон, оказавшуюся в эпицентре скандала "Оскара-2025" из-за расизма, антисемитизма и других некорректных высказываний в архивных постах в Х. Ведущий с юмором обратился к ней и вспомнил прошлогоднего ведущего: "Карла, если ты собираешься твитнуть об "Оскаре", помни: меня зовут Джимми Киммел".
Своим чувственным пением в течение ночи покоряли Ариана Гранде и Синтия Эриво, которые исполнили в начале песни из мюзикла "Wicked: Чародейка". К тому же многие песни других исполнителей прозвучали как память о тех оскароносных звездах, которые ушли из жизни.
Сама же кинопремия также не забывала благодарить за подвиги пожарных, которые непрерывно боролись с масштабными возгораниями в Лос-Анджелесе. Одна из групп спасателей даже вышла на сцену.
Слезы на церемонии вызвала победительница номинации "Лучшая женская роль второго плана" Зои Салданья ("Эмилия Перес"). Во время эмоциональной речи она поблагодарила не только команду, но и маму, которая присутствовала в зале и отдала должное бабушке, которая всегда предсказывала ей успех в актерстве: "Я гордый ребенок родителей-иммигрантов, с мечтами, достоинством и трудолюбивыми руками".
С не менее трогательной речью на сцену после победы вышел лучший актер второго плана Киран Калкин. Кроме благодарности всем причастным, он также обратился с особым напоминанием к жене. Как оказалось, избранница пообещала Кирану родить еще одного ребенка в случае победы.
Напомним, редакция сайта ТСН.ua следила за ходом событий на церемонии премии "Оскар-2025" и вела текстовую трансляцию, где делилась интересными моментами.
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