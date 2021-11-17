Возвращение Димопулос и Мишиной: каким будет полуфинал "Танцев со звездами"

Возвращение Димопулос и Мишиной: каким будет полуфинал "Танцев со звездами"

Победители прошлых сезонов снова выйдут на паркет шоу.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится полуфинал главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

На двенадцатой неделе актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук сразятся за выход в суперфинал.

В это воскресенье участники будут танцевать вместе с победителями прошлых сезонов. Так, Артур Логай и Анна Карелина будут танцевать вместе с победительницей третьего сезона, актрисой Ксенией Мишиной.

Артур Логой и Анна Карелина / пресс-служба канала "1+1"

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук выйдут на паркет вместе с победителем второго сезона Игорем Ласточкиным. А Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар станцуют вместе с победительницей прошлого сезона Сантой Димопулос.

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук / пресс-служба канала "1+1"

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / пресс-служба канала "1+1"

Интересно, что впервые в истории украинских "Танцев со звездами" второй танец для пар будут выбирать их конкуренты из предложенных стилей латиноамериканской программы.

Будет встречать пары на балконе телеведущая Мария Ефросинина.

В этом эфире зрители смогут проголосовать на официальной странице шоу в Instagram, хотят ли увидеть в следующем сезоне на паркете "Танцев со звездами" Дашу Астафьеву. Певица будет танцевать вместе с Антоном Нестерко, выходившим в этом сезоне на паркет с Джамалой.

пресс-служба канала "1+1"

Продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танцев со звездами". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы поделиться с любимыми звездами эмоциями от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно ощутить себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира со звездного кресла.

Вход в павильон возможен при наличии отрицательного теста на Covid-19, полученного не позднее 72 часов до эфира или сертификата вакцинации.

Проголосовать за пару можно с помощью SMS, телефонных звонков и приложения. В общей сложности с одного номера можно отправить 50 SMS и совершить 50 вызовов за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосов в приложении 1+1 video и КИЕВСТАР ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным SMS.

Смотрите "Танцы со звездами" по воскресеньям в 21:00 на телеканале 1+1.

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