Возвращение Олега Винника и новые прогнозы Буданова: что покажет "Вечерний квартал" в новых выпусках

Также в новых выпусках зрители увидят пародию на Виктора Януковича.

13 и 20 мая в 19:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера новых выпусков "Вечернего Квартала".

Юмор – тоже оружие, поэтому актеры "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" объединились, чтобы положительных эмоций было больше. В новых благотворительных концертах юмористы покажут номера на самые актуальные темы.

В новых выпусках юмористической программы зрители увидят Александра Пикалова в роли Виктора Януковича. На этот раз бывший беглый президент будет сдавать экзамен… на знание украинского языка и истории.

Новые выпуски "Вечернего Квартала"

Также на сцене "Вечернего Квартала" "появится" Олег Винник, но в исполнении Степана Казанина. Не первый месяц светские медиа пытаются выяснить, где сейчас певец. Вот "кварталовцы" решили пофантазировать и сделали юмористическую миниатюру о том, как одна из "волчиц", которую сыграла Татьяна Песик, вдруг встретила своего кумира. Как прошла столь неожиданная встреча, зрители узнают в новых выпусках "Вечернего Квартала".

А Юрий Великий в образе Кирилла Буданова представит, как глава ГУР будет праздновать… поминки. Не обойдется без музыкальных номеров. Актрисы "Женского Квартала" презентуют свою версию "Парової машини", а также исполняют трогательную песню-посвящение защитникам и защитницам.

Новые выпуски "Вечернего Квартала"

Кроме того, среди музыкальных номеров зрители увидят выступление одного из популярнейших украинских исполнителей Артема Пивоварова с песней "Там у тополі". Chico & Qatoshi зажгут зал хитом "Ластівки". Тина Кароль впервые на сцене исполнит песню "Мед". Звезда "Голосу країни" Tayanna споет трогательную песню "Хлопче".

Новые выпуски "Вечернего Квартала"

Традиционно билеты на концерт не продавались. Среди зрителей – военные, пограничники, переселенцы. С момента полномасштабного российского вторжения актеры и актрисы Студии "Квартал 95" не оставались в стороне и ежедневно помогают Украине, осуществляя волонтерскую деятельность, дают благотворительные концерты, выступая в воинских частях, госпиталях, бомбоубежищах.

Настраивайтесь на позитивный настрой и не пропустите новые выпуски "Вечернего Квартала" 13 и 20 мая в 19:30 на телеканале "1+1 Украина".

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