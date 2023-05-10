Возвращение Олега Винника и новые прогнозы Буданова: что покажет "Вечерний квартал" в новых выпусках

Также в новых выпусках зрители увидят пародию на Виктора Януковича.
13 и 20 мая в 19:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера новых выпусков "Вечернего Квартала".
Юмор – тоже оружие, поэтому актеры "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" объединились, чтобы положительных эмоций было больше. В новых благотворительных концертах юмористы покажут номера на самые актуальные темы.
В новых выпусках юмористической программы зрители увидят Александра Пикалова в роли Виктора Януковича. На этот раз бывший беглый президент будет сдавать экзамен… на знание украинского языка и истории.
Также на сцене "Вечернего Квартала" "появится" Олег Винник, но в исполнении Степана Казанина. Не первый месяц светские медиа пытаются выяснить, где сейчас певец. Вот "кварталовцы" решили пофантазировать и сделали юмористическую миниатюру о том, как одна из "волчиц", которую сыграла Татьяна Песик, вдруг встретила своего кумира. Как прошла столь неожиданная встреча, зрители узнают в новых выпусках "Вечернего Квартала".
А Юрий Великий в образе Кирилла Буданова представит, как глава ГУР будет праздновать… поминки. Не обойдется без музыкальных номеров. Актрисы "Женского Квартала" презентуют свою версию "Парової машини", а также исполняют трогательную песню-посвящение защитникам и защитницам.
Кроме того, среди музыкальных номеров зрители увидят выступление одного из популярнейших украинских исполнителей Артема Пивоварова с песней "Там у тополі". Chico & Qatoshi зажгут зал хитом "Ластівки". Тина Кароль впервые на сцене исполнит песню "Мед". Звезда "Голосу країни" Tayanna споет трогательную песню "Хлопче".
Традиционно билеты на концерт не продавались. Среди зрителей – военные, пограничники, переселенцы. С момента полномасштабного российского вторжения актеры и актрисы Студии "Квартал 95" не оставались в стороне и ежедневно помогают Украине, осуществляя волонтерскую деятельность, дают благотворительные концерты, выступая в воинских частях, госпиталях, бомбоубежищах.
Настраивайтесь на позитивный настрой и не пропустите новые выпуски "Вечернего Квартала" 13 и 20 мая в 19:30 на телеканале "1+1 Украина".
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