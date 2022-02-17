"Голос країни-12": Тина Кароль неожиданно появится на сцене проекта

Что доведет Потапа до слез и кого придет поддержать группа Kalush – узнаете уже в это воскресенье.

Уже в воскресенье, 20 февраля, в 21:00 на телеканале 1+1 выйдет новый эпизод главного музыкального шоу "Голос країни-12". В этом году проект проходит под лозунгом "Так звучить твоя країна".

В пятом выпуске на главную вокальную сцену страны выйдет 32-летняя исполнительница и автор песен Екатерина Офлиян. Несколько лет тому назад девушка переехала в Киев. Чтобы заработать на жизнь, подрабатывала написанием рекламных джинглов для радио и ей это удавалось. Впоследствии она почувствовала в себе силы до написания песен.

Екатерина Офлиян и Тина Кароль / пресс-служба канала "1+1"

Первые свои работы она самостоятельно отправляла украинским артистам и наконец ее заметили. Теперь ее треки поют популярные артисты, такие как KAZKA, Тина Кароль и другие, а трек ее авторства звучит в сериале «Моя улюблена Страшко». Девушка пришла на проект, чтобы наконец-то выйти из тени артистов и доказать себе, что она может быть услышанной.

На сцене «Голосу країни» Екатерина исполнит свой авторский трек «Найти своих», написанный для Тины Кароль. Неожиданностью для всех станет появление лично Тины Кароль, которая пришла поддержать участницу. Кроме того, это будет их первая встреча, поскольку до этого Екатерина и Тина общались исключительно в Сети.

Как Тина Кароль отреагирует на выполнение Кати и за кого из тренеров болеет в этом сезоне – смотрите уже в это воскресенье в 21:00.

Также на сцену «Голосу країни» выйдет 27-летний Нарек Амирян из Армении. Несколько месяцев назад он впервые увидел видео «Голосу країни» на YouTube и без колебаний подал заявку на кастинг. Нарек не имеет вокального образования, а в Армении работает хирургом. Участник признался, что хочет научиться профессионально петь, но покидать хирургию не планирует.

Нарек Амирян / пресс-служба канала "1+1"

«Я пою на операциях, и все они после этого завершаются успешно. Одна пациентка сказала, что когда она увидит, как я пою на «Голосі країни», она обязательно вылечится. Меня смотрят дома, коллеги, семья, мой маленький сын, поэтому хочется выступить очень достойно», – поделился Нарек.

Нарек Амирян / пресс-служба канала "1+1"

На слепых прослушиваниях участник споет песню Luciano Pavarotti «Nessun dorma». Удастся ли ему повернуть хотя бы одно тренерское кресло – зрители узнают уже скоро.

Выйдет на главную сцену страны и 18-летняя Карина Столаба. Певица была участницей «Голос.Діти-5» в команде «Время и Стекло» и сумела дойти до финала. Через три года девушка решила еще раз попробовать свои силы уже в «Голосі країни».

Карина Столаба / пресс-служба канала "1+1"

«Я решила сделать этот взрослый шаг. И мне кажется, что сейчас у меня есть шанс стать кем-то больше, чем просто девочкой из «Голос.Діти», – прокомментировала Карина.

Карина Столаба / пресс-служба канала "1+1"

В свое время, после участия в шоу, тренер Надя Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом сделали участнице подарок в виде музыкального курса в британской летней школе-пансионе. Как признается певица, она начала искать свое звучание и написала первую авторскую песню. Однако сможет ли DOROFEEVA узнать свою бывшую участницу – зрители узнают 20 февраля.

В пятом эпизоде ​​тренеры будут еще более тщательно выбирать участников в свою команду и настойчиво бороться за тех, кто услышал звук заветной красной кнопки. Что доведет Потапа до слез и кого из участников на сцену «Голосу країни» придут поддержать фавориты Нацотбора-2022 группа KALUSH – станет известно скоро.

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