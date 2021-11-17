Возвращение в Хогвартс: в 2022 году выйдет ретроспективный эпизод "Гарри Поттера"

Премьера фильма состоится уже 1 января 2022 года.
1 января 2022 года на стриминге HBO Max выйдет специальный ретроспективный эпизод со всеми ключевыми актерами поттерианы и режиссером Крисом Коламбусом.
Трейлер видео появился в YouTube HBO.
Новогодний выпуск будет посвящён 20-летию первого фильма из серии.
Актеры вспомнят работу над фильмами, расскажут забавные истории со съёмочной площадки и расскажут о том, где начиналась магия.
Сообщается, что в спецвыпуске примут участие:
- Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер);
- Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер);
- Руперт Гринт (Рон Уизли);
- Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид);
- Ральф Файнс (Лорд Волдеморт);
- Гари Олдман (Сириус Блэк);
- Хелена Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж);
- Мэттью Льюис (Невилл Лонгботом);
- Том Фелтон (Драко Малфой);
- Имельда Стонтон (Долорес Амбридж);
- Джеймс Фелпс (Фред Уизли);
- Оливер Фелпс (Джордж Уизли);
- Марк Уильямс (Артур Уизли);
- Бонни Райт (Джинни Уизли);
- Альфред Энок (Дин Томас);
- Эванна Линч (Луна Лавгуд).
Напомним, что ранее актриса "Гарри Поттера" рассказала о буллинге во время съемок.
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