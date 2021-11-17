Возвращение в Хогвартс: в 2022 году выйдет ретроспективный эпизод "Гарри Поттера"

Возвращение в Хогвартс: в 2022 году выйдет ретроспективный эпизод "Гарри Поттера"

Премьера фильма состоится уже 1 января 2022 года.

1 января 2022 года на стриминге HBO Max выйдет специальный ретроспективный эпизод со всеми ключевыми актерами поттерианы и режиссером Крисом Коламбусом.

Трейлер видео появился в YouTube HBO.

Новогодний выпуск будет посвящён 20-летию первого фильма из серии.

Актеры вспомнят работу над фильмами, расскажут забавные истории со съёмочной площадки и расскажут о том, где начиналась магия.

Сообщается, что в спецвыпуске примут участие:

Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер);

Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер);

Руперт Гринт (Рон Уизли);

Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид);

Ральф Файнс (Лорд Волдеморт);

Гари Олдман (Сириус Блэк);

Хелена Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж);

Мэттью Льюис (Невилл Лонгботом);

Том Фелтон (Драко Малфой);

Имельда Стонтон (Долорес Амбридж);

Джеймс Фелпс (Фред Уизли);

Оливер Фелпс (Джордж Уизли);

Марк Уильямс (Артур Уизли);

Бонни Райт (Джинни Уизли);

Альфред Энок (Дин Томас);

Эванна Линч (Луна Лавгуд).

Напомним, что ранее актриса "Гарри Поттера" рассказала о буллинге во время съемок.

Читайте также:

Феномен "Гарри Поттера": за что полюбили историю о юном волшебнике

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку