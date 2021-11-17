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Возвращение в Хогвартс: в 2022 году выйдет ретроспективный эпизод "Гарри Поттера"

Возвращение в Хогвартс: в 2022 году выйдет ретроспективный эпизод "Гарри Поттера"

everythingisnew.pt

Премьера фильма состоится уже 1 января 2022 года.

1 января 2022 года на стриминге HBO Max выйдет специальный ретроспективный эпизод со всеми ключевыми актерами поттерианы и режиссером Крисом Коламбусом. 

Трейлер видео появился в YouTube HBO. 

Новогодний выпуск будет посвящён 20-летию первого фильма из серии.

Актеры вспомнят работу над фильмами, расскажут забавные истории со съёмочной площадки и расскажут о том, где начиналась магия. 

Сообщается, что в спецвыпуске примут участие:

  • Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер);
  • Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер);
  • Руперт Гринт (Рон Уизли);
  • Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид);
  • Ральф Файнс (Лорд Волдеморт);
  • Гари Олдман (Сириус Блэк);
  • Хелена Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж);
  • Мэттью Льюис (Невилл Лонгботом);
  • Том Фелтон (Драко Малфой);
  • Имельда Стонтон (Долорес Амбридж);
  • Джеймс Фелпс (Фред Уизли);
  • Оливер Фелпс (Джордж Уизли);
  • Марк Уильямс (Артур Уизли);
  • Бонни Райт (Джинни Уизли);
  • Альфред Энок (Дин Томас);
  • Эванна Линч (Луна Лавгуд). 

Напомним, что ранее актриса "Гарри Поттера" рассказала о буллинге во время съемок.

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