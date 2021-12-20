Возвращение в Хогвартс: вышел официальный трейлер "Гарри Поттера"

Новый эпизод сняли в честь 20-летия знаменитого фильма.

Канал HBO Max обеспечил новогодним настроением поклонников "поттерианы".

В Сети наконец-то появился долгожданный трейлер ретроспективного эпизода " Гарри Поттера ". Его создали в честь 20-летия выхода первого фильма знаменитой киносаги – "Гарри Поттер и философский камень".

К слову, в ретроспективном эпизоде снялись все актеры, которые сыграли главные роли в предыдущих частях фильма. Они расскажут историю создания картины "Гарри Поттер и философский камень".

Отметим, премьера фильма состоится 1 января 2022 года. Новую картину, которая получила название "Возвращение в Хогвартс", продюсирует кинокомпания Warner Bros. Именно она создала все предыдущие части знаменитой киносаги.

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