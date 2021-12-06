Возвращение в Хогвартс: вышел первый тизер ретроспективного эпизода "Гарри Поттера"

Возвращение в Хогвартс: вышел первый тизер ретроспективного эпизода "Гарри Поттера"

Премьера фильма состоится 1 января 2022 года.

Канал HBO Max порадовал поклонников поттерианы приятно известием.

В Сети появился первый тизер ретроспективного эпизода " Гарри Поттера ". Его создали в честь 20-летия выхода первого фильма знаменитой киносаги – "Гарри Поттер и философский камень".

Лента получила название "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс". В новой картине покажут любимых персонажей поттерианы: Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер, Рона Уизли, Сириуса Блэка, Беллатрису Лестрейндж, Драко Малфоя и других.

К слову, в новом тизере герои франшизы получают письма с приглашением в Хогвартс.

Отметим, премьера фильма состоится 1 января 2022 года. Новую картину "Возвращение в Хогвартс", как и все предыдущие, продюсирует кинокомпания Warner Bros.

Читайте также: