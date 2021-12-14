Возвращение в магический мир: появился трейлер к фильму "Фантастические твари: тайны Дамблдора"

Премьера в Украине — 14 апреля 2022 года.

В Сети появился первый полный трейлер к фильму "Фантастические трави: тайны Дамблдора".

В нем профессор Альбус Дамблдор, которого играет Джуд Лоу, понимает, что могучий темный волшебник Геллерт Гриндельвальд прилагает все усилия, чтобы захватить контроль над магическим миром. Не в состоянии остановить его своими силами, Дамблдор поручает магиозоологу Ньюту Скамандеру возглавить бесстрашную команду волшебников, волшебниц и одного храброго магловского пекаря. Вместе они отправляются в опасную миссию, во время которой их ждут встречи со старыми и новыми зверями. Также по пути они столкнутся с последователями Гриндельвальда, легион которых постоянно увеличивается. Ставки растут, и возникает только один вопрос: как долго Дамблдор будет оставаться в стороне?

"Фантастические твари: тайны Дамблдора" — это американско-британское фэнтези режиссера Дэвида Йейтса на основе сценария британской писательницы Джоан Роулинг по соавторству сценариста Стива Кловза. Кинокартина является приквелом серии фильмов о Гарри Поттере и третьей частью серии фильмов "Фантастические звери". В общей сложности их должно быть пять.

Окончательная дата премьеры – 8 апреля в Великобритании и 15 апреля в США. Премьера в Украине — 14 апреля 2022 года.

В ноябре 2020 года стало известно, что по просьбе студии Warner Bros. Джонни Депп прекратит свое участие в проекте из-за судебных разбирательств и скандала, возникшего вокруг его персоны после обвинений в семейном насилии. А уже 25 ноября была подтверждена информация о том, что роль главного антагониста серии Гелерта Гриндельвальда исполнит датский актер Мадс Миккельсен.

Напомним, что в 2022 году выйдет ретроспективный эпизод "Гарри Поттера".

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