Впервые за 62 года красная дорожка "Оскара" изменит цвет: в чем причина

В этом году ковер будет оттенка шампанского.

Церемония награждения кинопремии "Оскар-2023" впервые с 1961 года состоится без красной дорожки.

Организаторы церемонии в этом году решили отказаться от привычного яркого цвета и заменить его более спокойным оттенком. Комитет принял решение сделать дорожку цвета шампанского.

Фото: Associated Press

Организаторы предпочли именно такой светлый оттенок, чтобы он напоминал о песке на пляже на закате. Оттенок не только гармонично смотрится с оранжевым тентом, защищающим гостей от жары и дождя, но и создает "спокойствия".

"Тент цвета охры и ковер цвета шампанского были вдохновлены наблюдением за закатом на белом пляже в "золотой час" с бокалом шампанского в руке, внушающим спокойствие и умиротворение", — сказала креативный консультант премии Лиза Лав.

Фото: Associated Press

В последнее время многие премии отказались использовать именно красный цвет для тротуаров. Например, на премии "Эмми" цвет тротуара был золотым, а на "Золотом глобусе" — серым. Ведь теперь дизайнеры церемоний пытаются следить за модными тенденциями в мире.

Фото: Associated Press

Кое-кто из звезд уже успел пошутить на тему изменения цвета тротуара. Так, комик Джимми Киммел предположил, что цвет изменили специально после скандала на "Оскаре-2022", когда Уилл Смит ударил по лицу Криса Рока.

"Я думаю, что решение использовать тротуар цвета шампанского, а не красного показывает, насколько мы уверены в том, что не прольется кровь", — сказал он.

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