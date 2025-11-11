Врачи Херсона рассказали о встрече с Анджелиной Джоли: "Была очень обеспокоена ситуацией"

Анджелина Джоли в больнице в Херсоне / © suspilne.media

Врачи Херсона рассказали о встрече с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, которая приезжала в Украину.

Знаменитость посетила ряд украинских городов. В частности, Анджелина Джоли побывала в Херсоне и Николаеве. Херсонские врачи поделились подробностями о встрече со звездой Голливуда. Как сообщает "Суспільне", знаменитость посетила поликлинику детской областной больницы в Херсоне. Директор заведения Инна Холодняк признается, что они действительно были удивлены. В частности, в Херсоне очень ощутима война, поскольку город под постоянным прицелом оккупантов. В медучреждении признаются, что не ожидали увидеть звезду мирового уровня. Тем не менее, врачи благодарны, что Джоли обращает внимание на то, что в Украине война продолжается.

"Впечатления от визита огромные, несмотря на такую опасность... Херсон - это зона боевых действий, где постоянно летают дроны, работает артиллерия. И человек такого уровня, который занимается детьми, ЮНИСЕФ, ООН посетил Херсон. Говорит о том, что война в Украине продолжается, необходимо всем обратить внимание на это", - говорит директор заведения.

Анджелина Джоли общалась с врачами, маленькими пациентами и их родителями. Также звезду интересовало, как работает медучреждение в условиях войны и непосредственно в укрытии. Тем временем врачи рассказали актрисе о детях, которые пострадали от враждебных действий российских оккупантов. Анджелина Джоли внимательно все это слушала и была действительно обеспокоена сложившейся ситуацией.

"Были и тяжело раненые, им оказывали медицинскую помощь в нашем заведении. Мы показали наших маленьких героев, которые остались живы. Большинство из них проходят реабилитацию. Это дети, которые длительное время лечились, которые были протезированы в Охматдете и в других учреждениях здравоохранения. Джоли была очень обеспокоена этой ситуацией", - говорит директор заведения.

Наконец, медики не оставили Анджелину Джоли без подарков. В знак благодарности актрисе вручили шеврон и флаг больницы.

Напомним, недавно Анджелина Джоли заинтриговала еще одним визитом в Украину. Артистка намекнула, что это было ее не последнее путешествие в украинские города.