Вручала премию Санта Димопулос: кот Степан из Харькова получил престижную награду в Каннах

Кот Степан из Харькова за короткий период времени стал всемирно известным четырехлапым.
У Степана более миллиона подписчиков в Instagram. Котик стал популярным благодаря забавным фотографиям и видео.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Еще большей звездой соцсетей его сделала певица Бритни Спирс, когда опубликовала его фото на своей странице.
А сам Степан вместе со своей хозяйкой до начала полномасштабного вторжения России жил в Харькове. Галина пряталась вместе с котом в подвалах города, по которому россияне били каждый день. Затем им удалось выехать в Ниццу, а затем Степана номинировали на премию для блогеров в Каннах. И тут он выиграл.
Впрочем, награду для котика забирала певица и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос, ведь хозяйка Степана в отличие от домашнего любимца избегает публичности. Так что Санта получила премию и отдала его владелице.
"Я сегодня наградила невероятного персонажа. Кот Степан! Пожалуйста. Сегодня со сцены я сказала, что некоторые животные намного лучше людей, и это правда", — говорит Санта.
В Каннах присутствовала и дизайнер Оксана Караванская, которая, кстати, сделала патриотическую бабочку для пушистого Степана. Впрочем, в Канны она приехала не только, чтобы принарядить кота. Ее цель здесь – попросить блогеров прорекламировать ее благотворительные футболки. Собранные средства дизайнер отправляет на нужды ВСУ.
"Деньги пойдут для наших ребят, которые очень нуждаются в них", — говорит дизайнер.
Среди приглашенных гостей и дизайнер Андре Тан. Его выпустили из Украины всего на две недели. В частности, и для того, чтобы купить ткани, из которых он будет шить форму для военных. Именно этим Тан занимается уже больше двух месяцев.
"Моя команда переориентировалась и перестала шить платья. Сначала было очень сложно, мы шили даже из ткани, которая стоила 55 евро за метр — поэтому кальцоны у наших ребят очень дорогие и дизайнерские", — рассказал Тан.
Прямо со сцены поддержала Украину и актриса Келли Разерфорд, известная по сериалу "Сплетница".
"Я очень горжусь рассказывать об Украине. У вас очень много хороших дизайнеров. Благодаря своей работе я встречаю много художников из Украины, которых я очень люблю. Присылаю вам много любви и мира!" – отметила актриса.
Актриса Татьяна Веревкина пришла на мероприятие, чтобы публично поблагодарить мировых блогеров. Говорит, благодаря их репостам, она нашла родителей в разбомбленном Мариуполе. И они уже находятся в безопасности.
"Я не слышала от них никакого известия 58 дней! Они прятались от бомб, ходили по разным домам, ходили, потому что все потеряли, но слава Богу есть такие люди, как инфлюенсеры — они помогли какими-то путями найти. Я считаю, что они делают очень хорошую работу, и что они в дальнейшем могут даже спасти мир!" – говорит актриса.
Главную премию вечера получил Хаби Лейм – звезда TikTok, который стал известным благодаря своим анти-лайфхакерским видео. После церемонии он тоже позирует со Степаном.
Кстати, организаторы заверили, что все средства, собранные с продажи билетов на церемонию награждения, пойдут на помощь Украине.
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