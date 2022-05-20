Вручала премию Санта Димопулос: кот Степан из Харькова получил престижную награду в Каннах

Кот Степан из Харькова за короткий период времени стал всемирно известным четырехлапым.

У Степана более миллиона подписчиков в Instagram. Котик стал популярным благодаря забавным фотографиям и видео.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Еще большей звездой соцсетей его сделала певица Бритни Спирс, когда опубликовала его фото на своей странице.

Кот Степан

А сам Степан вместе со своей хозяйкой до начала полномасштабного вторжения России жил в Харькове. Галина пряталась вместе с котом в подвалах города, по которому россияне били каждый день. Затем им удалось выехать в Ниццу, а затем Степана номинировали на премию для блогеров в Каннах. И тут он выиграл.

Кот Степан в бомбоубежище

Впрочем, награду для котика забирала певица и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос, ведь хозяйка Степана в отличие от домашнего любимца избегает публичности. Так что Санта получила премию и отдала его владелице.

"Я сегодня наградила невероятного персонажа. Кот Степан! Пожалуйста. Сегодня со сцены я сказала, что некоторые животные намного лучше людей, и это правда", — говорит Санта.

Кот Степан и Санта Димопулос

В Каннах присутствовала и дизайнер Оксана Караванская, которая, кстати, сделала патриотическую бабочку для пушистого Степана. Впрочем, в Канны она приехала не только, чтобы принарядить кота. Ее цель здесь – попросить блогеров прорекламировать ее благотворительные футболки. Собранные средства дизайнер отправляет на нужды ВСУ.

Кот Степан

"Деньги пойдут для наших ребят, которые очень нуждаются в них", — говорит дизайнер.

Среди приглашенных гостей и дизайнер Андре Тан. Его выпустили из Украины всего на две недели. В частности, и для того, чтобы купить ткани, из которых он будет шить форму для военных. Именно этим Тан занимается уже больше двух месяцев.

Андре Тан

"Моя команда переориентировалась и перестала шить платья. Сначала было очень сложно, мы шили даже из ткани, которая стоила 55 евро за метр — поэтому кальцоны у наших ребят очень дорогие и дизайнерские", — рассказал Тан.

Прямо со сцены поддержала Украину и актриса Келли Разерфорд, известная по сериалу "Сплетница".

"Я очень горжусь рассказывать об Украине. У вас очень много хороших дизайнеров. Благодаря своей работе я встречаю много художников из Украины, которых я очень люблю. Присылаю вам много любви и мира!" – отметила актриса.

Келли Розерфорд

Актриса Татьяна Веревкина пришла на мероприятие, чтобы публично поблагодарить мировых блогеров. Говорит, благодаря их репостам, она нашла родителей в разбомбленном Мариуполе. И они уже находятся в безопасности.

Татьяна Веревкина

"Я не слышала от них никакого известия 58 дней! Они прятались от бомб, ходили по разным домам, ходили, потому что все потеряли, но слава Богу есть такие люди, как инфлюенсеры — они помогли какими-то путями найти. Я считаю, что они делают очень хорошую работу, и что они в дальнейшем могут даже спасти мир!" – говорит актриса.

Главную премию вечера получил Хаби Лейм – звезда TikTok, который стал известным благодаря своим анти-лайфхакерским видео. После церемонии он тоже позирует со Степаном.

Кот Степан и Хаби Лейм

Кстати, организаторы заверили, что все средства, собранные с продажи билетов на церемонию награждения, пойдут на помощь Украине.

Украинский кот Степан получил награду в Каннах

Читайте также: