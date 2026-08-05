"Все горит": звезда "МастерШефа" Глинская в слезах обратилась к окупантам после атаки РФ на Киев

Лиза Глинская / © instagram.com/lizaglinskaya

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Известная украинская шеф-повар, победительница и бывшая судья шоу «МастерШеф» Лиза Глинская не сдержала эмоций после очередной массированной атаки РФ на Киев в ночь на 5 августа.

В своем Instagram знаменитость вышла на связь заплаканной и рассказала, что вместе с мужем и двумя маленькими дочками пережила настоящий ад в доме под столицей. По словам Лизы, семья оказалась в эпицентре мощных взрывов, а вокруг пылали пожары после вражеских ударов.

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«Появилось ощущение, что на нас охотятся, ощущение, что дом из картона — трясет, вокруг все горит. ПВО сбивает шахеды. Пулеметная очередь, взрывы… Сегодня моя психика не выдерживает», — сквозь слезы призналась Глинская.

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Лиза Глинская / © instagram.com/lizaglinskaya

Шеф-повар также резко высказалась о российской агрессии. Она подчеркнула, что ежедневные обстрелы лишают украинцев нормальной жизни, а самая большая боль — это страх за собственных детей. Так что Лиза не сдерживала проклятий, пожелав врагу почувствовать те же ужасы, что и украинцы.

«Русские. Я ненавижу вас всем своим существом. Вы не имеете права на существование. Вы раковая опухоль на Земле. Вы украли нашу жизнь. Я искренне желаю, чтобы вы испытали на себе тот ужас, страх и боль, которые мы испытываем каждый день, каждую ночь, крепко прижимая к себе своего ребенка и молясь, чтобы наступило утро и чтобы снова увидеть, как улыбаются дети!» — эмоционально заявила знаменитость.

Лиза Глинская с детьми / © instagram.com/lizaglinskaya

Несмотря на пережитое, Глинская подчеркнула, что не планирует покидать Украину из-за постоянных российских обстрелов. Она призвала не советовать ей уезжать за границу, ведь именно здесь ее дом.

«Пожалуйста, не пишите мне: „Уезжай“. Я дома! Слава Украине, ее Героям и украинцам! Несокрушимые», — подытожила Лиза.

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Отметим, в ночь на 5 августа Россия совершила одну из масштабных комбинированных атак на Киев и область, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 17 человек, десятки получили ранения, а спасатели продолжают разбирать завалы. В столице и пригороде вспыхнули многочисленные пожары, также получили повреждения жилые дома, торговые объекты, склады и логистическая инфраструктура.

Напомним, недавно бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко показала его двоих детей. Наталья Егорова восхитила прогулкой с сыном и дочерью.

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