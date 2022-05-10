Все плакали и аплодировали стоя: вице-спикер парламента Эстонии эмоционально исполнил песню "Браття українці"

Весь мир поддерживает украинцев, которые героически защищают свою страну от российских оккупантов.

В частности, не остался и в стороне от вице-спикер эстонского парламента Ханно Певкур.

Политик, выступая на одном шоу талантов в Эстонии, решил посвятить песню украинским защитникам. Певкур вышел на сцену, которая была в сине-желтом цвете, и эмоционально исполнил композицию "Браття українці".

"Эта песня была написана в 2014 году, когда война в Украине только началась. Она стала гимном защитников Украины. Когда ты слышишь ее впервые, она сразу заполняет твою душу. Это такая мощная песня, и она проникла меня до слез. Поэтому я посвящаю ее всем защитникам: тем, кто, к сожалению, покинул нас и тем, кто защищает Украину", – поделился политик.

К слову, песню Певкур исполнял на украинском языке. Когда политик начал петь, все присутствовавшие в зале аплодировали стоя. Некоторые не сдерживали слез и заплакали. В частности, и сам политик не смог удержаться. В конце песни он тоже прослезился.

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