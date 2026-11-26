Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Актриса Наталья Денисенко раскрыла подробности отношений со вторым мужем Юрием Ярошенко и призналась, ревнует ли его к другим женщинам и как сама реагирует на внимание к любимому.

Звезда уверяет, что в их паре царит доверие. Юрий не заставляет ее сомневаться в своих чувствах и уделяет жене достаточное внимание. Более того, муж не скрывает собственной ревности. По словам Натальи, он убежден, что многие мужчины хотели бы привлечь ее внимание. Однако актриса уверяет, что у избранника нет причин волноваться. Она очень ценит их отношения и чувства к нему.

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«Юра не оставляет другим мужчинам никакого шанса привлечь мое внимание, потому что сам дает мне его вполне. Он даже не дает повода подумать, что кто-то другой может дать мне больше. Что касается того, ревнует ли он — да, ревнует. Говорит: "Мне кажется, что все тебя хотят, все любят и мечтают забрать". Но ему не о чем волноваться, потому что я его очень люблю и ценю», — рассказала Денисенко во время съемок программы «Хто зверху?» .

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Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Впрочем, актриса призналась, что и сама не лишена ревности. Причина — особая харизма ее мужа. Как объяснила Наталья, Юрий даже не должен прилагать усилия, чтобы оказаться в центре женского внимания. Его сдержанность и внешняя привлекательность лишь усиливают этот эффект.

«Он ревнует, но могу сказать, что и я ревную. Юра такой мужчина, которому для этого даже ничего не нужно делать. Он достаточно скромный, может просто стоять, а все женщины уже: "Добрый день!" — и тянутся к нему», — со смехом поделилась актриса.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко

Денисенко также объяснила, почему не видит проблемы в легкой ревности. Она подчеркнула, что не считает любимого человека чьей-то собственностью, однако желание сохранять особую эмоциональную связь с партнером ее вполне понятно.

«У него сильная внутренняя харизма, он статный и сдержанный. Так что я тоже ревную. И вообще считаю, что такая легкая ревность — это абсолютно нормально. Конечно, мы понимаем, что не принадлежим друг другу — в жизни тебе вообще никто не принадлежит: ни дети, ни родители, ни партнер. Но когда не хочется делиться любимым человеком ни с кем не только физически, но и в эмоциональном плане — мне кажется, это естественно для души человека. Мы все стремимся к близости, поэтому не хотим делить ее с другими», — отметила Наталья.

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Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко

Напомним, недавно известный украинский актер Олег Загородний раскрыл, как Денисенко отомстила ему за оскорбление любимого и кричала бранные слова в его сторону.

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