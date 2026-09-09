"Все втроем в разных странах": экс-жена Тигипко рассекретила, где живут их дети и что изучают

Сергей и Виктория Тигипко

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Бывшая жена банкира Сергея Тигипко — президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко — рассекретила, где сейчас их дети.

Экс-супруги воспитывают двух сыновей и дочь. Виктория Тигипко на проекте «Ранок у великому місті» говорит, что дети сейчас проживают за границей, и все трое в разных странах. Там они получают образование в разных областях. По словам Виктории Тигипко, это очень хорошая возможность понять, как работает международный рынок и построить связи.

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«Дети учатся. Они за границей. Мы уже давно учимся за границей. Все втроем в разных странах. Дети должны понимать, как работает международный рынок, ничего не заменит нетворк и построение связей, которые нам очень необходимы на всех уровнях», — говорит бывшая жена банкира.

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Виктория Тигипко с детьми от Сергея Тигипко

Виктория Тигипко говорит, что спокойно отпустила детей, поскольку понимает, что образование — это важно. Тем временем сыновья и дочь очень хотят вернуться в Украину. На что Виктория Тигипко говорит, что они овладеют новыми знаниями и умениями за границей, а затем привезут этот опыт в родную страну.

«Очень хотят вернуться, но пусть учатся и привозят знания. Получают техническое образование, дизайн промышленный, финансы. Думаю, все, что нам нужно», — делится Виктория.

Отметим, Виктория и Сергей Тигипко прожили в браке с 2005-го по 2018 год. У бывших супругов есть трое общих детей — Тимофей (2002), Ася (2005) и Леонтий (2008).

Напомним, недавно журналист Дмитрий Гордон рассекретил заработки детей от экс-жен. Интервьюер такод признался, помогает ли им финансово.

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