Всемирно известная рок-группа приедет в Украину с концертом во время полномасштабной войны

The Rasmus / © instagram.com/therasmusofficial

Всемирно известная рок-группа The Rasmus во время полномасштабной войны приедет в Украину с концертом.

Коллектив выступит на музыкальном фестивале Atlas. Концерт The Rasmus запланирован на 19 июля в Киеве. Кстати, еще в мае 2022 года, когда рокеры участвовали в "Евровидении", они поддерживали Украину, подружились с Kalush Orchestra и обещали порадовать украинцев выступлением. В конце концов, свое обещанное финны таки сдержали.

"Это тот момент, которого ждали и мы, и они. Еще на "Евровидении" в Турине вокалист Лаури Юленен сказал: "Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами". И этим летом это наконец произойдет! Это выступление — пример связи, которая сохранилась, несмотря на расстояние и испытание", - говорится в сообщении Atlas.

Итак, уже летом The Rasmus вживую споет свои легендарные хиты In Shadows, Livin In World Without You, Sail Away и многого других.

