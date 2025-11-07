Всемирно известная звезда неожиданно спела на украинском: какая артистка из Украины помогла ей

Розалия

Мировая поп-икона родом из Испании Rosalía, которая собирает миллиарды прослушиваний, выпустила новый альбом LUX.

Как и обещала звезда, это стало своеобразным экспериментом. Дело в том, что во время записи пластинки она использовала 13 языков, среди которых и украинский. Строки на соловьином прозвучали в песне De Madruga, а именно слова «Я не шукаю помсти, помста шукає мене». В целом все тексты нового альбома Rosalía пронизаны мистикой, духовностью и поиском внутреннего света.

К слову, над созданием новой композиции с украинскими строками испанская звезда работала не одна. Украинская певица Алина Паш призналась в своем Instagram, что участвовала в работе над альбомом и помогала Rosalía в процессе создания хита De Madruga.

В свою очередь перед выходом альбома LUX испанская певица объясняла, что захотела включить 13 языков неспроста. Она сделала это с особой целью — прежде всего «желание лучше понять другого» через язык и «через любовь и любопытство». На все ушло около двух лет. К тому же артистка отметила, что при создании межкультурного шедевра искусственный интеллект не использовался.

