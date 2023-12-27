Всемирно известного 48-летнего актера нашли мертвым в собственном авто

Тело Ли Сон Гюна обнаружили в одном из парков в центре Сеула.
Звезду оскароносной южнокорейской ленты "Паразиты" Ли Сон Гюна нашли мертвым в среду, 27 декабря.
Тело 48-летнего актера обнаружили около 10:30 утра в его автомобиле в одном из парков в центре Сеула. На пассажирском сиденье у Сон Гюна лежал угольный брикет.
Как передает агентство Yonhap, ранее в полицию поступило сообщение о том, что Ли оставил дома записку, "похожую на предсмертную", после чего он скрылся вместе с машиной.
Отметим, что осенью 2023 против Ли Сон Гюна полиция Южной Кореи начала расследование. Актера заподозрили в употреблении наркотиков. В последние несколько месяцев он дважды проходил допрос в полиции. Кроме того, Сон Гюн прошел два теста на наркотики, оба показали негативный результат. Сам актер утверждал, что наркотики ему могли подбросить ради шантажа.
Напомним, что всемирную славу Ли Сон Гюну принесла роль в оскароносной картине режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты". Сон Гюн сыграл мистера Пака – владельца дома, куда устроились члены семьи Ким. В 2020 году лента получила четыре статуэтки престижной кинопремии. Фильм "Паразиты" также стал лауреатом Каннского кинофестиваля и премии "Золотой глобус".
"Паразиты" стал первым южнокорейским фильмом, которому удалось завоевать "Оскар", и первой лентой на английском языке, победившем в категории "Лучший фильм".
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