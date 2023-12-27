Всемирно известного 48-летнего актера нашли мертвым в собственном авто

Тело Ли Сон Гюна обнаружили в одном из парков в центре Сеула.

Звезду оскароносной южнокорейской ленты "Паразиты" Ли Сон Гюна нашли мертвым в среду, 27 декабря.

Тело 48-летнего актера обнаружили около 10:30 утра в его автомобиле в одном из парков в центре Сеула. На пассажирском сиденье у Сон Гюна лежал угольный брикет.

Как передает агентство Yonhap, ранее в полицию поступило сообщение о том, что Ли оставил дома записку, "похожую на предсмертную", после чего он скрылся вместе с машиной.

Ли Сон Гюн в ленте "Паразиты"

Отметим, что осенью 2023 против Ли Сон Гюна полиция Южной Кореи начала расследование. Актера заподозрили в употреблении наркотиков. В последние несколько месяцев он дважды проходил допрос в полиции. Кроме того, Сон Гюн прошел два теста на наркотики, оба показали негативный результат. Сам актер утверждал, что наркотики ему могли подбросить ради шантажа.

Ли Сон Гюн / Фото: Getty Images

Напомним, что всемирную славу Ли Сон Гюну принесла роль в оскароносной картине режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты". Сон Гюн сыграл мистера Пака – владельца дома, куда устроились члены семьи Ким. В 2020 году лента получила четыре статуэтки престижной кинопремии. Фильм "Паразиты" также стал лауреатом Каннского кинофестиваля и премии "Золотой глобус".

"Паразиты" стал первым южнокорейским фильмом, которому удалось завоевать "Оскар", и первой лентой на английском языке, победившем в категории "Лучший фильм".

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