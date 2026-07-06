Всемирно известный музыкант выступил с заявлением об Украине после массированной атаки РФ на Киев

Род Стюарт / © Associated Press

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Британский рок-музыкант Род Стюарт с сцены выразил поддержку Украине после очередных российских атак на Киев.

Артист опубликовал обращение к украинцам в своих социальных сетях после выступления в шведском Стокгольме. Именно там он, как обычно, исполнил свой знаменитый хит «The Rhythm of My Heart», который уже несколько лет подряд посвящает украинскому народу. По словам певца, эта композиция стала символом солидарности с Украиной. Он также заверил, что поддержка со стороны всего мира не угасает. Музыкант подчеркнул, что хотел еще раз напомнить украинцам: они не остались одни.

«Моё сердце с народом Украины. Последние несколько лет мы посвящаем эту часть программы „The Rhythm of My Heart“ силе, мужеству и стойкости украинского народа. Каждый вечер зрители объединяются, чтобы выразить свою поддержку. Учитывая недавние ужасные атаки на Киев, я надеюсь, что эта небольшая дань уважения напомнит вам, что люди со всего мира по-прежнему на вашей стороне», — написал певец.

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Род Стюарт / © instagram.com/sirrodstewart

Вместе с постом Род Стюарт поделился видео, снятым прямо со сцены. Перед исполнением песни он обратился к украинским военным, гражданам Украины и президенту Владимиру Зеленскому. Артист заявил, что восхищается стойкостью украинцев, и в очередной раз выразил уверенность в том, что они продолжают борьбу, несмотря на все трудности.

«Столько песен, столько песен. Вот одну я посвящаю украинской армии, украинскому народу, Зеленскому. Они побеждают в этой войне, именно сейчас побеждают, хотя она длится уже почти столько же, сколько Вторая мировая война. Вы это осознаете? Почти пять лет. И они держатся, не имея ничьей помощи», — сказал Род Стюарт.

С начала полномасштабного российского вторжения музыкант неоднократно выступал в поддержку Украины.

Напомним, во время сегодняшнего обстрела Россия нанесла удар по жилому комплексу известного украинского певца. Артем Никитин вышел на связь в соцсетях и показал последствия атаки.

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