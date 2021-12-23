Всемирный день сноуборда: украинские звезды, которые обожают экстремальное катание

Этот праздник был утвержден в 2006 году.

23 декабря любители зимних развлечений празднуют Всемирный день сноуборда.

Эта дата указывает на открытие сезона и на горнолыжных курортах мира собирается немало туристов. Среди украинских звезд также есть ценители экстремального вида спорта. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, катающихся на сноуборде.

Ксения Мишина

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина, несмотря на то, что считает себя "королевой солнца, морей, океанов и лежаков", также катается на борде.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Александр Педан

Александр Педан / instagram.com/pedanos

А вот шоумен Александр Педан – настоящий экстремал. Телеведущий, вероятно, опробовал все виды спорта, среди которых и сноубординг. Звезда любит фрирайд и даже прыгал на борде с вертолета.

"Я люблю зиму, снег и сноуборд, поэтому пляж зимой – не мое", – признался Педан.

Иракли Макацария

Иракли Макацария / instagram.com/maqatsa

Каждый год в декабре пытается открыть сезон катания на сноуборде шоумен Иракли Макацария. Участник украинских "Танцев со звездами", а сейчас судья грузинской версии проекта, чаще всего катается в родной Грузии на горнолыжном курорте Гудаури.

Иракли Макацария / instagram.com/maqatsa

Кстати, это одно из мест из списка Иракли, куда он привозит своих друзей из других стран.

Андрей Черновол

Андрей Черновол / instagram.com/chernovol.andrey

Телеведущий Андрей Черновол также не прочь поехать в заснеженный Буковель.

Впрочем, все же большинство селебритис предпочитают катание на лыжах.

Камалия

Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия недавно с семьей уже открыла сезон катания на лыжах. После летнего перерыва артистка с дочками помчалась в Карпаты.

Камалия с дочерьми / instagram.com/kamaliyaofficial

Ольга Сумская

Ольга Сумская с мужем и дочерью / instagram.com/olgasumska

Для звездных супругов актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка катание на лыжах – традиционное развлечение зимой. Вместе с дочерью пара ездит в Буковель и наслаждается отдыхом и горными склонами.

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Алина Гросу

Певица Алина Гросу только в этом году впервые попробовала кататься на лыжах. Артистка призналась, что ей невероятно понравилось.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Леся Никитюк

Собирается ли в этом сезоне кататься на лыжах телеведущая Леся Никитюк, пока неизвестно. Впрочем, в прошлые года звезда охотно отдыхала в Карпатах.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

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