Всемирный день сноуборда: украинские звезды, которые обожают экстремальное катание

Этот праздник был утвержден в 2006 году.
23 декабря любители зимних развлечений празднуют Всемирный день сноуборда.
Эта дата указывает на открытие сезона и на горнолыжных курортах мира собирается немало туристов. Среди украинских звезд также есть ценители экстремального вида спорта. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, катающихся на сноуборде.
Ксения Мишина
Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина, несмотря на то, что считает себя "королевой солнца, морей, океанов и лежаков", также катается на борде.
Александр Педан
А вот шоумен Александр Педан – настоящий экстремал. Телеведущий, вероятно, опробовал все виды спорта, среди которых и сноубординг. Звезда любит фрирайд и даже прыгал на борде с вертолета.
"Я люблю зиму, снег и сноуборд, поэтому пляж зимой – не мое", – признался Педан.
Иракли Макацария
Каждый год в декабре пытается открыть сезон катания на сноуборде шоумен Иракли Макацария. Участник украинских "Танцев со звездами", а сейчас судья грузинской версии проекта, чаще всего катается в родной Грузии на горнолыжном курорте Гудаури.
Кстати, это одно из мест из списка Иракли, куда он привозит своих друзей из других стран.
Андрей Черновол
Телеведущий Андрей Черновол также не прочь поехать в заснеженный Буковель.
Впрочем, все же большинство селебритис предпочитают катание на лыжах.
Камалия
Певица Камалия недавно с семьей уже открыла сезон катания на лыжах. После летнего перерыва артистка с дочками помчалась в Карпаты.
Ольга Сумская
Для звездных супругов актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка катание на лыжах – традиционное развлечение зимой. Вместе с дочерью пара ездит в Буковель и наслаждается отдыхом и горными склонами.
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Алина Гросу
Певица Алина Гросу только в этом году впервые попробовала кататься на лыжах. Артистка призналась, что ей невероятно понравилось.
Леся Никитюк
Собирается ли в этом сезоне кататься на лыжах телеведущая Леся Никитюк, пока неизвестно. Впрочем, в прошлые года звезда охотно отдыхала в Карпатах.
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