Вслед за Зибровым: Дзидзьо ответил на упреки о концерте на "мажорной свадьбе" во время войны

Украинский музыкант и актер Михаил Хома, он же Дзидзьо, вслед за своим звездным коллегой Павлом Зибровым оказался в не очень приятной ситуации.

Так, в Сети появилась новость, где исполнитель во время войны якобы поет на мажорной свадьбе.

Этот упрек артист поспешил прокомментировать на своей странице в Instagram.

Звезда признался, что он вообще не может понять, как кто-то может позволить себе гулянье во время войны, когда украинские ребята защищают Украину ценой своей жизни.

"Оказывается, была такая свадьба, где пригласили двойника, который, паразитируя на моем творчестве, подставил меня и заставляет оправдываться в том, чего я не делал. А некоторые люди для хайпа подхватывают яркие заголовки новостей, даже не проверяя информацию", – поделился Хома.

Дзидзьо добавил, что с 24 февраля он выступает только для военнослужащих и раненых в госпиталях.

В комментариях поклонники певца поделились, что даже не поверили этим фейкам:

Это видно, что это пародист Дзидзьо! Он давно накладную бороду не носит

Я видела это видео и никогда бы не поверила, что это вы

Кто знаешь ваше творчество, видел, что это не вы

Напомним, на днях Павла Зиброва затравили за "концерт на свадьбе богачей" во время войны. Пользователи засыпали певца гневными комментариями в личных сообщениях.

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