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Вслед за Зибровым: Дзидзьо ответил на упреки о концерте на "мажорной свадьбе" во время войны

Вслед за Зибровым: Дзидзьо ответил на упреки о концерте на "мажорной свадьбе" во время войны

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Вслед за Зибровым: Дзидзьо ответил на упреки о концерте на "мажорной свадьбе" во время войны

Фото: instagram.com/dzidzio

Украинский музыкант и актер Михаил Хома, он же Дзидзьо, вслед за своим звездным коллегой Павлом Зибровым оказался в не очень приятной ситуации.

Так, в Сети появилась новость, где исполнитель во время войны якобы поет на мажорной свадьбе.

Этот упрек артист поспешил прокомментировать на своей странице в Instagram.

Звезда признался, что он вообще не может понять, как кто-то может позволить себе гулянье во время войны, когда украинские ребята защищают Украину ценой своей жизни.

"Оказывается, была такая свадьба, где пригласили двойника, который, паразитируя на моем творчестве, подставил меня и заставляет оправдываться в том, чего я не делал. А некоторые люди для хайпа подхватывают яркие заголовки новостей, даже не проверяя информацию", – поделился Хома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дзидзьо добавил, что с 24 февраля он выступает только для военнослужащих и раненых в госпиталях.

В комментариях поклонники певца поделились, что даже не поверили этим фейкам:

  • Это видно, что это пародист Дзидзьо! Он давно накладную бороду не носит
  • Я видела это видео и никогда бы не поверила, что это вы
  • Кто знаешь ваше творчество, видел, что это не вы

Напомним, на днях Павла Зиброва затравили за "концерт на свадьбе богачей" во время войны. Пользователи засыпали певца гневными комментариями в личных сообщениях.

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