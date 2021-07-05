Вспотевшая Анна Седокова без макияжа показала пышную грудь в крошечном топе

Артистка показала, как выглядела после изнурительной тренировки.

Певица Анна Седокова всколыхнула воображение пользователей снимком с тренировки.

Так, несмотря на жару, артистка устроила пробежку и не забыла сделать селфи. На фотографии, которой исполнительница поделилась в своем Instagram, бывшая солистка "ВИА Гры" появилась ненакрашенной в крошечном топе и лосинах. Звезда сфотографировалась сразу после тренировки, поскольку ее бюст сильно вспотел.

instagram.com/annasedokova

В посте Анна призналась, что не любит бег, поскольку ей скучно, а еще звезда не верит в свои силы. Только Седокова приходит на стадион, видит его масштабы, то бежит максимум 100 метров, разворачивается и уходит домой. Впрочем, на этот раз певица решила "обмануть свой мозг".

"И не пошла на стадион. Маленький баскетбольный корт не казался мне большой угрозой. Я решила пробежать вокруг 10 кругов. И удивительное случилось! Я спокойной пробежала 10, потом ещё 10 прошла, потом ещё 5 пробежала. Думаю если сложить, то как раз стадион и получился. Мы часто сдаёмся, когда видим слишком большую цель. Крупную сумму денег, сброшенные 10 кг, родить троих детей за два года. Но наш мозг хитрюга и иногда трусишка. Да и не видно ему так далеко. Разбирайте свои мечты и цели по частям. Похудеть на 1 кг. Правда ведь не так страшно? Прочитать 2 главы книги (не целую за день). Отказаться от одного приема пищи (не голодать весь день). Так и правда проще. Проверено работает", — поделилась знаменитость.

Со своей стороны, пользователи написали, что мотивировать людей — одно из призваний Ани.

Напомним, не так давно Анна Седокова в откровенном наряде произвела фурор в Сети. Звезда показала эффектный кадр.

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