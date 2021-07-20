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Вспотевшая Николь Шерзингер засветила пышный бюст в топе

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Вспотевшая Николь Шерзингер засветила пышный бюст в топе

instagram.com/nicolescherzinger

Артистка ошеломила снимком с тренировки.

Американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала, как выглядит после тренировки.

Так, 43-летняя артистка следит за фигурой и регулярно посещает спортзал. После одного из занятий звезда сделала селфи. На фото, которыми исполнительница поделилась в своем Instagram, звезда предстала ненакрашенной в топе и лосинах. Видно, Николь хорошенько поработала, поскольку сильно вспотела.

© instagram.com/nicolescherzinger
instagram.com/nicolescherzinger

"В последнее время не чувствовала себя хорошо, поэтому выбросила все из головы и попотела. Нашла свет, почувствовала себя милой и не смогла устоять. Никто не сделает этого за тебя. Так что делайте вы и делайте это за себя. Оставайтесь крепкой семьей, найдите хороший свет и продолжайте сиять", — написала она.

Со своей стороны, фаны написали, что Шерзингер их изрядно мотивирует. Не забыли фолловеры и порадовать кумира комплиментами.

  • Спасибо тебе
  • Какая красивая
  • Ты молодец! Беру пример
  • Такая красивая без макияжа

Напомним, ранее аппетитная Николь Шерзингер ошарашила секси-фигурой в бикини. Певица похвасталась телом.