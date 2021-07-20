Вспотевшая Николь Шерзингер засветила пышный бюст в топе

Артистка ошеломила снимком с тренировки.
Американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала, как выглядит после тренировки.
Так, 43-летняя артистка следит за фигурой и регулярно посещает спортзал. После одного из занятий звезда сделала селфи. На фото, которыми исполнительница поделилась в своем Instagram, звезда предстала ненакрашенной в топе и лосинах. Видно, Николь хорошенько поработала, поскольку сильно вспотела.
"В последнее время не чувствовала себя хорошо, поэтому выбросила все из головы и попотела. Нашла свет, почувствовала себя милой и не смогла устоять. Никто не сделает этого за тебя. Так что делайте вы и делайте это за себя. Оставайтесь крепкой семьей, найдите хороший свет и продолжайте сиять", — написала она.
Со своей стороны, фаны написали, что Шерзингер их изрядно мотивирует. Не забыли фолловеры и порадовать кумира комплиментами.
- Спасибо тебе
- Какая красивая
- Ты молодец! Беру пример
- Такая красивая без макияжа
Напомним, ранее аппетитная Николь Шерзингер ошарашила секси-фигурой в бикини. Певица похвасталась телом.